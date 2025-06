PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA U21: LE SCELTE PER IL BIG MATCH!

È tempo di leggere le probabili formazioni Portogallo Francia U21, sicuramente la partita di cartello nella prima giornata degli Europei Under 21 2025: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 11 giugno a Trencin, ed è valida per il girone C. Possiamo dire ampiamente che queste due nazionali siano le favorite per qualificarsi a braccetto ai quarti di finale, e allora questo match sarà importante per il primo posto; i destini di Portogallo e Francia si incrociano con quelli dell’Italia, facilmente una delle due sarà l’avversaria degli azzurrini appunto nei quarti e dunque attenzione alla sfida.

È una serata che regalerà tanto anche dal punto di vista dei calciatori in campo: non è un mistero che queste due federazioni riescano in maniera abbastanza costante a produrre giovani interessanti che poi arrivano nella nazionale maggiore e fanno strada, dunque anche per questi Europei Under 21 2025 bisognerà valutare bene quali elementi possano spiccare sugli altri e il modo giusto è quello di iniziare a leggere insieme le probabili formazioni Portogallo Francia U21, scoprendo o comunque ipotizzando quali squadre i due Commissari Tecnici possano schierare sul terreno di gioco di Trencin.

PRONOSTICO E QUOTE PORTOGALLO FRANCIA U21

Equilibrio nelle previsioni su Portogallo Francia U21, ma Bleus leggermente favoriti dalle agenzie perché ad esempio la Snai ci dice che il segno 2 per la loro vittoria vale 2,40 volte quanto messo sul piatto, contro la quota di 2,70 che il bookmaker ha previsto per l’affermazione della nazionale lusitana, regolata dal segno 1. Per quanto riguarda l’opzione del pareggio, il segno X porterebbe in dote un guadagno che corrisponde a 3,45 volte la cifra che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA U21

LE MOSSE DI RUI JORGE

Stando alle ultime indicazioni sulle probabili formazioni Portogallo Francia U21, lo storico selezionatore Rui Jorge potrebbe giocare con un 4-3-1-2: in porta va Joao Carvalho, davanti a lui i due centrali difensivi possono essere Joao Muniz e Lourenço (oppure Christian Marques) con i terzini che in questa idea di calcio sono portati a spingere molto, dunque attenzione perché a destra troviamo Pinheiro e a sinistra Nazinho, che accompagnano anche un centrocampo nel quale ad accendere la luce sarà soprattutto Pedro Santos, che partirà dalla mezzala.

Sull’altro versante del campo è previsto Mateus Fernandes; a giostrare la manovra del Portogallo U21 allora può essere uno tra Diogo Nascimento e Nogueira, poi possibile anche un cambio modulo passando al tridente con l’inserimento di Rodrigo Gomes e Forbs, con il rombo di centrocampo invece avremmo regolarmente Gustavo Sá a fare il trequartista a supporto dei due attaccanti, che per l’esordio agli Europei Under 21 2025 possono essere Tiago Tomas ed Henrique Araujo, anche perché le alternative a disposizione di Rui Jorge non sono troppe.

LA RISPOSTA DI BATICLE

Modulo diverso per Gérald Baticle, che nelle probabili formazioni Portogallo Francia U21 pensa al 4-2-3-1: linea dunque speculare a quella lusitana con Matsima e Lukeba che fanno i centrali, in porta va Restes e sulle corsie laterali i favoriti potrebbero essere Doukouré e Merlin. Per quanto riguarda la zona di centrocampo, Agoumé si candida per una maglia da titolare: da vedere a chi la strapperà tra Andy Diouf e Lepenant, che hanno giocato titolari nella partita amichevole della scorsa settimana contro l’Uzbekistan, con sofferta vittoria per 2-1.

Quasi certamente nel reparto avanzato troveremo Sildillia a giocare sulla fascia destra, qui la concorrenza è con Tchaouna che ben conosciamo per aver giocato l’ultima stagione con la maglia della Lazio. A sinistra il titolare sarebbe Bahoya, ma Baticle pensa anche a Odobert andato in gol in amichevole; in zona centrale Lemaréchal dovrebbe essere sicuro del posto, salvo sconvolgimenti la maglia di centravanti andrà a Mathys Tel che è già riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel Bayern Monaco, un po’ meno nel Tottenham con cui ha comunque vinto l’Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA U21: IL TABELLINO

PORTOGALLO U21 (4-3-1-2): Joao Carvalho; Pinheiro, Lourenço, Muniz, Nazinho; Mateus Fernandes, Diogo Nascimento, Pedro Santos; Gustavo Sá; H. Araujo, Tiago Tomas. Allenatore: Rui Jorge

FRANCIA U21 (4-2-3-1): Restes; Doukouré, Matsima, Lukeba, Merlin; Agoumé, Lepenant; Sildillia, Lemaréchal, Bahoya; Tel. Allenatore: Gérald Baticle