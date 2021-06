Probabili formazioni Portogallo Germania/ Quote, Loew lancia Werner? (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GERMANIA: CHI GIOCA A MONACO?

L’analisi delle probabili formazioni di Portogallo Germania ci porta a parlare della partita che va in scena alle ore 18:00 di sabato 19 giugno: gli Europei 2020 ci regalano un altro big match, valido per la seconda giornata del gruppo F e con i tedeschi che hanno già l’acqua alla gola perché, sconfitti di misura dalla Francia, non possono permettersi altri passi falsi pena una clamorosa eliminazione al primo turno, sia pure nel gruppo di ferro che inevitabilmente lascerebbe qualcuno indietro (ma c’è sempre l’ancora del terzo posto).

Il Portogallo ha sofferto parecchio all’esordio, avendo ragione dell’Ungheria solo negli ultimi minuti: un lusso dunque aver chiuso sul 3-0 anche per la differenza reti, ma adesso sia Fernando Santos che Joachim Loew potrebbero rivedere qualcosa nelle loro nazionali e dunque, a questo proposito, possiamo subito provare a ipotizzare le loro scelte per la partita dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, leggendo insieme in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Portogallo Germania.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo subito a vedere, per Portogallo Germania, quali siano le indicazioni che sono state fornite dall’agenzia Snai per le previsioni sulla partita. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale lusitana vale 3,20 volte quanto messo sul piatto; il pareggio viene regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per il successo della nazionale tedesca, porta in dote una vincita che ammonta a 2,30 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GERMANIA

LE SCELTE DI SANTOS

Fernando Santos approccia Portogallo Germania con il solito 4-3-3, e potrebbe operare una sola variazione rispetto a martedì: nel tridente offensivo si prepara Rafa Silva che potrebbe sostituire Bernardo Silva, che ha deluso le aspettative e dunque scala verso la panchina. Rischia il posto anche Diogo Jota con l’eventualità che André Silva sia titolare, naturalmente ben pochi problemi per un Cristiano Ronaldo già autore di una doppietta. A centrocampo, visto che si gioca contro la Germania, sembra difficile l’ipotesi di schierare Bernardo Silva come mezzala e allora chi spera nel posto da titolare è almeno uno tra Renato Sanches e l’esperto Joao Moutinho, gli indiziati a rimanere fuori sono William Carvalho e Danilo Pereira con Bruno Fernandes che sarà confermato. In difesa niente di nuovo: Ruben Dias e Pepe proteggono il portiere Rui Patricio, Nélson Semedo e Raphael Guerreiro corrono sulle fasce laterali.

I DUBBI DI LOEW

In Portogallo Germania potrebbe operare più cambi Loew: in difesa Ginter, acciaccato, si prepara a lasciare il posto a Emre Can che dunque si posizionerebbe sul centrodestra, con Hummels a comandare la difesa davanti a Neuer e Rudiger a completarla. Sulle fasce Kimmich e Gosens partono ancora favoriti, ma attenzione perché il centrocampista del Bayern Monaco è un tuttofare e dunque potrebbe posizionarsi anche in mezzo al campo, dove comunque il CT tedesco medita la conferma sia per Kroos che per Gundogan. Il reparto con la maggiore possibilità di modifiche è l’attacco: Gnabry ha convinto poco come centravanti tattico ma potrebbe in ogni caso conservare la sua maglia, semplicemente spostandosi all’indietro per affiancare uno tra Leroy Sané e Havertz che possono entrare in ballottaggio. La prima punta sarebbe allora Werner, questa volta lanciato titolare a differenza di quanto accaduto contro la Francia.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Nélson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho, Bruno Fernandes; Rafa Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Emre Can, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; L. Sané, Gnabry; Werner. Allenatore: Joachim Loew



