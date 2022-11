Probabili formazioni Portogallo Ghana/ Diretta tv, Leao titolare? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GHANA: CHI GIOCA A DOHA?

Le probabili formazioni di Portogallo Ghana ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 17:00 di giovedì 24 novembre, presso lo Stadium 974 di Doha: siamo dunque nella capitale del Qatar per il gruppo H dei Mondiali 2022. L’esordio del Portogallo fa rumore, e non solo perché stiamo parlando di una nazionale che nel 2016 ha vinto gli Europei ed entra comunque nel lotto delle candidate alla semifinale (almeno): inevitabilmente, in questi giorni i media che seguono i lusitani si sono concentrati sull’intervista “bomba” di Cristiano Ronaldo, chiedendosi se questo possa in qualche modo condizionare il cammino del Portogallo.

DIRETTA MAROCCO CROAZIA/ Video streaming Rai 2: c'è un solo precedente

Da parte sua CR7 ha già detto la sua senza ritrattare le parole al veleno contro il Manchester United; adesso ha un mese a disposizione per dimostrare di poter fare ancora la differenza, e il contesto dei Mondiali 2022 potrebbe realmente essere il suo ultimo, grande ballo. Di fronte per la prima partita un Ghana che non è più la potenza africana che aveva sfiorato la semifinale Mondiale, ma che potrebbe dare ancora fastidio; vedremo quello che succederà, intanto facciamo una rapida analisi delle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Portogallo Ghana.

Probabili formazioni Spagna Costa Rica/ Quote: spazio per Ansu Fati?

DIRETTA PORTOGALLO GHANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Ghana viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Due che naturalmente è disponibile anche in alta definizione, Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Probabili formazioni Marocco Croazia/ Quote, Brozovic regista? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GHANA

I DUBBI DI SANTOS

Fernando Santos potrebbe optare per un 4-3-3 in Portogallo Ghana: il dubbio è con il 4-2-3-1 ma la scelta alla fine potrebbe essere quella classica. Cristiano Ronaldo sarebbe comunque il centravanti; ai suoi lati potrebbero operare Bernardo Silva, avanzato nel tridente, e Rafael Leao che viste anche le assenze potrebbe essere titolare a scapito di Joao Felix (questo è uno dei grandi ballottaggi lusitani). A centrocampo quindi avrebbe chiaramente spazio Bruno Fernandes, poi da stabilire il regista vero e proprio che potrebbe essere Danilo Pereira (convocato come difensore) o William Carvalho, il terzo in mediana uscirà dal testa a testa tra Ruben Neves e Palhinha, con quest’ultimo che andrebbe in mezzo spostando la posizione di William Carvalho. In difesa sono certe almeno tre maglie: Joao Cancelo come terzino destro e la coppia centrale Pepe-Ruben Dias a protezione di Diogo Costa (favorito su Rui Patricio), a sinistra invece Raphael Guerreiro deve vincere la concorrenza di Nuno Mendes, diventato titolare anche nel Psg.

LE SCELTE DI ADDO

Per Portogallo Ghana Otto Adda dovrebbe disporre le Black Stars con un 4-2-3-1: ci sono ancora i fratelli Ayew, Andre giocherà come esterno sinistro sulla trequarti mentre Jordan avrà la maglia da prima punta, avendo alle sue spalle Inaki Williams. A destra il posto dovrebbe essere di Barnieh; dove si è perso smalto rispetto agli anni passati è certamente a centrocampo, la cerniera mediana dovrebbe però contare su Thomas Partey che naturalmente dovrà fungere da leader nel settore nevralgico del campo. Sono in tre per la maglia al suo fianco: il grande favorito è Owusu ma bisogna fare attenzione anche a Abdul Samed e Kofi. In difesa invece sembra tutto scritto: Amartey e Salisu formeranno la coppia centrale, sugli esterni dovremmo invece vedere Lamptey a destra e Baba a sinistra. In porta per il Ghana giocherà Ati Zigi, unico estremo difensore impegnato in Europa (gioca nel San Gallo in Svizzera).

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GHANA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Allenatore: Fernando Santos

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Baba; Thomas, Owusu; Barnieh, Inaki Williams, A. Ayew; J. Ayew. Allenatore: Otto Addo











© RIPRODUZIONE RISERVATA