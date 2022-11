Probabili formazioni Portogallo Ghana/ Quote, CR7 prima punta o… (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GHANA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Portogallo Ghana ci avvicinano sensibilmente alla partita che si gioca per la prima giornata nel gruppo H, ovviamente ai Mondiali 2022: nazionali in campo alle ore 17:00 di giovedì 24 novembre, per una partita davvero interessante e non scontata. Chiaramente il Portogallo parte favorito per la vittoria nel girone (se la dovrebbe vedere con l’Uruguay) ma le onde generate dall’intervista fiume di Cristiano Ronaldo circa la sua situazione al Manchester United hanno già contribuito a rabbuiare l’ambiente, bravo dovrà essere Fernando Santos a rimanere concentrato esclusivamente sul campo.

Il Ghana è un’avversaria ostica, forse non più al livello che aveva raggiunto qualche anno fa ma certamente ancora in grado di mettere intensità e qualità sul terreno di gioco; gli ottavi sono forse difficili ma certamente per i lusitani non sarà semplice affrontare questa partita, così come per le altre squadre del girone. Vedremo allora quello che succederà in campo, ma mentre aspettiamo possiamo già fare qualche rapida considerazione circa le scelte che saranno operate da parte dei due CT per questa partita molto interessante, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Portogallo Ghana.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Portogallo Ghana, leggiamo quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per i Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale lusitana vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,37 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, ha un valore che equivale a 4,75 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria delle Black Stars, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 9,00 quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GHANA

GLI 11 DI SANTOS

Scorrendo le probabili formazioni di Portogallo Ghana, scopriamo che Fernando Santos deve ancora sciogliere i dubbi relativi al modulo: i lusitani si potrebbero presentare in campo con un 4-3-3 oppure con un 4-2-3-1, nel primo caso avremmo Cristiano Ronaldo al centro del tridente con Bernardo Silva e Rafael Leao ai lati mentre nel secondo potrebbe anche esserci spazio per Bruno Fernandes alle spalle di CR7, sempre che invece la maglia di centravanti non venga data ad André Silva o Joao Felix lasciando invece che il fenomeno del Manchester United parta largo da sinistra, come del resto preferirebbe fare. A centrocampo dunque, con l’assetto a tre un posto sarebbe di Bruno Fernandes mentre gli altri due potrebbero essere occupati da William Carvalho, che agirebbe come playmaker basso, e Ruben Neves che parte in vantaggio su Palhinha, altro possibile regista del Portogallo; in difesa pochi dubbi, Pepe e Ruben Dias dovrebbero essere i due centrali a protezione di Diogo Costa (che ha soffiato il posto a Rui Patricio) e Joao Cancelo giocherà come terzino destro, a sinistra invece Nuno Mendes mette in discussione la titolarità di Raphael Guerreiro.

I DUBBI DI ADDO

Otto Addo va con il 4-2-3-1 per Portogallo Ghana: a centrocampo c’è molta meno qualità rispetto alle passate versioni delle Black Stars, ma la presenza di Thomas Partey sarà importante come diga per gli avversari e in più il centrocampista ha anche imparato a proporsi maggiormente in fase offensiva. Owusu dovrebbe essere il giocatore scelto per affiancarlo; in porta per il Ghana avremo invece Ati Zigi, davanti a lui i due centrali della difesa dovrebbero essere Amartey e Salisu, con due terzini che invece, salvo variazioni dell’ultimo minuto, sono Lamptey sulla corsia destra e Baba che invece correrà per la mancina. Se in mediana il Ghana è calato, davanti fa ancora abbastanza paura almeno con le dovute proporzioni: a destra sulla linea della trequarti gioca Barnieh, centralmente invece avremo Inaki Williams che ben conosciamo e che, almeno idealmente, potrebbe scambiarsi la posizione con Jordan Ayew. Quest’ultimo parte come prima punta, ed è uno dei due fratelli che ancora oggi rappresentano le maggiori speranze del Ghana: l’altro, Andre, è il capitano delle Black Stars e Addo lo farà partire largo a sinistra, ma non ci stupiremmo di vederlo svariare lungo tutto il fronte offensivo nel corso della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GHANA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Allenatore: Fernando Santos

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Baba; Thomas, Owusu; Barnieh, Inaki Williams, A. Ayew; J. Ayew. Allenatore: Otto Addo











