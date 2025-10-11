Probabili formazioni Portogallo Irlanda, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali (oggi 11 ottobre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA: LE MOSSE PER IL MATCH A LISBONA

Una squadra favorita d’obbligo e una che cercherà l’impresa che potrebbe cambiare il proprio destino nel girone F delle qualificazioni mondiali, così si presenta ciò che andremo ora a presentare mediante le probabili formazioni Portogallo Irlanda per la partita di questa sera allo stadio José Alvalade di Lisbona.

Il Portogallo arriva dal trionfo in Nations League e di conseguenza è stato inserito in un girone da quattro squadre, che comanda con 6 punti dopo due giornate nonostante fossero entrambe in trasferta, soprattutto il successo per 2-3 in Ungheria è stato un passo avanti netto verso i Mondiali 2026, che sembrano molto vicini per Cristiano Ronaldo e compagni.

L’Irlanda aveva iniziato con un buon pareggio contro l’Ungheria, ma la successiva sconfitta in Armenia rende adesso molto complicato pensare anche soltanto al secondo posto. Servirebbe un risultato a sorpresa per cambiare il destino, un pareggio o ancora di più una vittoria a Lisbona sarebbero fondamentali in tal senso.

Ovviamente però si tratta di un obiettivo difficile da raggiungere, come emergerà anche dalla lettura dei nomi che incontreremo nelle probabili formazioni Portogallo Irlanda, con le scelte dei due c.t. che devono partire dal dato della superiorità tecnica dei giocatori lusitani padroni di casa oggi…

PRONOSTICO E QUOTE

Grandi favoriti sono come prevedibile i padroni di casa secondo le quote Snai nel pronostico di Portogallo Irlanda, non sembrano esserci dubbi con il segno 1 a 1,15, mentre si sale già a 6,75 in caso di pareggio e fino a ben 20 volte la posta in palio con un colpo irlandese.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA

GRANDI NOMI PER MARTINEZ

Roberto Martinez dovrebbe andare sul sicuro nelle probabili formazioni Portogallo Irlanda, per fare un altro passo avanti con un 4-2-3-1 di notevole qualità tecnica: il portiere Diogo Costa sarà protetto da una difesa in realtà priva di alcuni elementi come Joao Neves e Cancelo, nella quale allora scegliamo Nelson Semedo e Renato Veiga con Ruben Dias e Nuno Mendes; in mediana Vitinha e Ruben Neves, poi Pedro Neto per aprire un reparto avanzato con i tre senatori Bruno Fernandes, Bernardo Silva e soprattutto Cristiano Ronaldo centravanti.

4-2-3-1 PER HALLGRÍMSSON

Il c.t. Heimir Hallgrímsson, islandese alla guida degli irlandesi, dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Portogallo Irlanda. In porta Bazunu; O’Brien, Egan, Collins e Manning dovrebbero essere da destra a sinistra i quattro difensori titolari; in mediana Cullen e Smallbone; Ogbene, Azaz e Johnston dovrebbero invece agire sulla trequarti d’attacco alle spalle del romanista Ferguson, che potrebbe farcela a giocare dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Nelson Semedo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. All. Martínez.

IRLANDA (4-2-3-1): Bazunu; O’Brien, Egan, Collins, Manning; Cullen, Smallbone; Ogbene, Azaz, Johnston; Ferguson. All. Hallgrímsson.