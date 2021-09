Probabili formazioni Portogallo Irlanda/ Quote, solo titolati per Santos e Kenny

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Estadio dell’Algarve la sfida per il girone A delle qualificazioni ai mondiali del 2022 tra Portogallo e Irlanda, ed è tempo ora di analizzare le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Kenny come di Santos per una delle sfide più attese del gruppo: padroni di casa i lusitani che puntano oggi a consolidare la prima posizione in classifica e dunque distanziarsi dai diretti rivali (come la Serbia con cui ha pareggiato a marzo) e che dunque daranno il massimo in campo.

Di contro gli irlandesi, che fermi al quarto gradino della classifica con due KO di fila maturati, hanno necessità immediata di riscattarsi per poter rimanere ancora in lizza per un posticino ai prossimi mondiali del 2022. Pure per Kenny e i suoi realizzare l’impresa contro Cristiano Ronaldo e compagni non sarà facile. Vediamo quali saranno comunque le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Portogallo Irlanda.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la formazione irlandese sia avversario sempre temibile, pur è ai lusitani che va il favore del pronostico, alla vigilia di questo turno per le qualificazioni ai mondiali 2022. Il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 del match ha fissato a 1.15 il successo del Portogallo contro il più alto 14.25 assegnato alla vittoria dell’Irlanda: il pareggio vale la quota di 7.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA

LE MOSSE DI SANTOS

Per la sfida che potrebbe determinare la qualificazione prossimi mondiali il ct Santos non vuole correre rischi inutili e dunque questa sera dovrebbe dare spazio a tutti i suoi migliori titolari, schierati con il solito 4-3-3. All’estasio dell’Algarve dovrebbe dunque essere posto per il numero 1 della Roma Rui Patricio, davanti a cui pure si piazzeranno Ruben Dias e Sanchez, mentre toccherà a Guerrero e Cancelo agire sull’esterno del reparto.

A centrocampo rimane irrinunciabile un giocatore come Palhinha, titolarissimo anche agli ultimi Europei, con Bruno Fernandes e Moutinho che saranno collocati al suo fianco, in avanti sarà spazio per Cristiano Ronaldo, con Bernardo Silva e Diogo Jota a supporto: attenzione però anche a Andrè Silva e Pedro Gonçalves sempre pronti dalla panchina, in compagnia di Guedes.

LE SCELTE DI KENNY

Per il ct Stephen Kenny invece si fa avanti l’ipotesi del 4-5-1 per le probabili formazioni di Portogallo Irlanda: anche qui sarà spazio solo per i titolari più in forma questa sera. Ecco che allora avremo Tabot tra i pali (che all’ultimo ha preso il posto di Travers) con davanti i soliti O’Shea e Egan, mentre toccherà ai terzini Coleman e Doherty (rispettivamente Everton e Tottenham) completare lo schieramento arretrato.

Per il centrocampo avremo una lunghissima linea: al centro ecco Cullen in cabina di regia e poi Arter e Hendrick, mentre per coprire gli ultimi due posti sull’esterno si faranno avanti Collins e Parrott. Qualche dubbio per la prima punta di Kenny, ma all fine il ballottaggio per la maglia titolare dovrebbe vincerlo Ronan Curtis.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): R Patricio; Cancelo, R Dias, R Sanches, Guerreiro; B Fernandes, Palhinha, Moutinho; D Jota, C Ronaldo, B Silva All. F Santos

IRLANDA (4-5-1): Talbot; Coleman, O’Shea, Egan, Doherty; Collins, Hendrick, Cullen, Arter, Parrott; Curtis All. Kenny

