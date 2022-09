Probabili formazioni Portogallo Italia U20/ Chi potrebbe giocare?

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U20: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Portogallo Italia U20 ci avviciniamo alla partita di oggi pomeriggio a Lisbona, valida per la seconda giornata del Torneo 8 Nazioni, il più tradizionale appuntamento per le Nazionali Under 20 europee. Questo gruppo è sostanzialmente l’Under 19 che in estate ha guadagnato la qualificazione per i Mondiali Under 20 dell’anno prossimo, di conseguenza è “passato di grado” anche il c.t. Carmine Nunziata, che ora guida appunto l’Italia U20.

Nel frattempo dobbiamo difendere il titolo del Torneo 8 Nazioni, che abbiamo vinto lo scorso anno, tuttavia a giugno abbiamo perso in casa contro la Polonia e ora serve il riscatto, anche se questa manifestazione nel suo complesso può essere considerata come un lungo avvicinamento ai Mondiali Under 20 del prossimo anno. Nel frattempo, pensiamo alla partita di oggi, sempre stuzzicante contro i lusitani, allora andiamo ad esaminare alcune notizie circa le probabili formazioni di Portogallo Italia U20, con particolare riferimento alle possibili mosse del nostro c.t. Nunziata.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U20

LE SCELTE DI NUNZIATA

Nelle probabili formazioni di Portogallo Italia U20, il gruppo a disposizione di Carmine Nunziata è di fatto quello che il CT guidava con l’Under 19 e che nella nuova stagione è passato all’Under 20 ma sempre sotto la guida dell’allenatore che conosce benissimo i suoi ragazzi. Ipotizzando l’undici in campo dal primo minuto per il Torneo 8 Nazioni, possiamo parlare per l’Italia U20 di un modulo 4-3-1-2: in porta potremmo vedere Passador, davanti a lui una linea difensiva con Fontanarosa e Fiumanò centrali mentre Mulazzi a destra e Turicchia sulla corsia mancina potrebbero essere i due terzini.

A centrocampo ci aspettiamo che siano titolari Casadei e Terracciano, unitamente a Fabbian, che è titolare con la maglia della Reggina prima in classifica in Serie B. Nel tridente offensivo la prima punta potrebbe essere Ambrosino; con lui De Nipoti e Volpato potrebbero essere i favoriti per completare l’attacco dell’Italia U20, tuttavia potrebbe esserci spazio dall’inizio anche per Montevago.











