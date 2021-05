Probabili formazioni Portogallo Italia U21/ Diretta tv, tante conferme per Nicolato

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U21: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21.00 e tra le mura dello Stadion Stozice di Lubiana, la partita valida per i quarti di finale degli Europei U21 tra Portogallo e Italia: vediamo allora quali saranno le probabili formazioni del match. Passati quasi tre mesi dall’ultimo incontro valido per la fase a gironi della manifestazione ecco che la formazione azzurra Under 21 di Paolo Nicolato torna sotto ai riflettori per sfidare i pari età lusitani: in palio un pass per le semifinali, su cui gli azzurri sono impazienti di mettere le mani sopra.

La squadra scelta dal ct per questa avventura ci appare delle più convincenti, ma non dimentichiamo che contro vi è il Portogallo U21 di Rui Jorge (dove pure non mancano i volti noti). I lusitani poi hanno letteralmente dominato la fase a gironi, battendo Croazia, Inghilterra e Svizzera senza subire un gol: non è certo rivale che i nostri beniamini possono sottovalutare. Andiamo allora a vedere come i due allenatori si sono preparati al match, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Portogallo Italia U21.

PORTOGALLO ITALIA U21, IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che domani sera la partita, valida come quarto di finale degli Europei U21 tra Portogallo e Italia sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 21.00 su Rai1, naturalmente al numero 1 del telecomando del digitale terrestre. La partita sarà disponibile di conseguenza anche in diretta streaming video, tramite il noto portale raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U21

LE MOSSE DI RUI JORGE

Per le probabili formazioni di Portogallo e Italia U21 sono dubbi di modulo per Rui Jorge: puntare su un 4-4-2 o virare su un più classico 4-3-3? Difficile dirlo alla vigilia del big match, anche se comunque il tecnico pare piuttosto sicuro delle sue scelte in fatto di giocatori. Ecco che allora domani sera sarà ancora Diogo Costa il titolare tra i pali, con davanti Tavares, Quieros, Leite e Dalot che agiranno dal primo minuto in difesa. Per il centrocampo paiono poi confermati dal primi minuto Vitinha e Gedson Fernandes, come anche Bragança e Fabio Veira, anche se certo non mancano le alternative più che valide in panca (a seconda dello schema utilizzato). Dovrebbero poi essere Dany Mota e Tomas i titolari in attacco, ma attenzione a Leao e Francisco Conceição, sempre a disposizione e scalpitanti.

LE SCELTE DI NICOLATO

Spazio al più classico 3-5-2 per gli azzurrini del ct Nicolato, dove pure saranno gran riconferme rispetto agli 11 che abbiamo visto negli ultimi turni della fase a girone della manifestazione. Ecco che allora domani a Lubiana sarà ancora spazio per Carnesecchi tra i pali, mentre in difesa dovrebbero agire come titolari Lovato, Del Prato e Ranieri. Per il centrocampo si fanno avanti poi Frattesi, Pobega e Maggiore, mentre toccherà a Bellanova e Sala schierarsi sull’esterno del reparto: attenzione a Zappa, a disposizione dal primo minuto dalla panchina. Per l’attacco, le prime scelte di Nicolato potrebbero essere Cutrone e Scamacca, titolari anche contro la Repubblica Ceca al debutto, ma attenzione a Raspadori, appena arrivato alla selezione maggiore.

IL TABELLINO

PORTOGALLO U21 (4-4-2): Costa; Tavares, Queiros, Leite, Dalot; Vitinha, Gedson Fernandes, Bragança, F Veira; Mota, T Tomas. All: Rui Jorge

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Pratp, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone All: Nicolato



