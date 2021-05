Probabili formazioni Portogallo Italia U21/ Quote, spazio per il rossonero Dalot

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U21: CHI IN CAMPO QUESTA SERA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Portogallo Italia U21, incontro valido per i quarti di finale degli Europei U21, che pure avrà luogo solo questa sera alle ore 21.00 a Lubiana. Vi è dunque gran attesa per il nuovo banco di prova degli azzurrini di Nicolato: conclusa a marzo una fase a gironi non impeccabile (qualificazione solo col secondo posto nel girone B), e caratterizzata da fin troppi provvedimenti disciplinari, ecco che i nostri beniamini sono ancora in gara, con il chiaro obbiettivo di coprirsi di gloria.

Convocati Italia per Europei: i 28 di Mancini/ Lista nomi Nazionale: fuori Kean

Contro però un rivale temibilissimo come sono i lusitani di Rui Jorge. Il Portogallo U21 ha infatti disputato una prima parte di competizione eccezionale, non subendo ancora un gol nelle tre partite dei gironi: sono tra i grandi favoriti al titolo. Ci attende dunque oggi un quarto di finale impegnativo: vediamo come vi si sono preparati i due allenatori, analizzando le loro mosse per le probabili formazioni di Portogallo Italia U21.

Pronostici Europei Under 21/ Quote e previsioni per i quarti (oggi 31 maggio)

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per gli Europei U21, ecco che sono i lusitani i gran favoriti dal pronostico, almeno secondo le quote date dalla Snai alla vigilia. Per l’1×2 del match infatti il successo del Portogallo U21 è stato quotato a 2.10, contro il più alto 3.50 segnato per l’Italia U21: il pareggio paga la posta a 3.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U21

LE MOSSE DI RUI JORGE

Per le probabili formazioni di Portogallo e Italia U21, già ieri abbiamo accennato ad alcuni dubbi di modulo per Rui Jorge, che a conti fatti dovrebbe comunque confermate il 4-4-2 di partenza: pure non mancano possibili ballottaggi. Già in attacco si fanno avanti dal primo minuto l’ex Juve Dany Mota e Tomas, ma non scordiamo che a disposizione del tecnico vi è un bomber del calibro di Rafael Leao. Per il centrocampo dovrebbe essere allora posto per Veira, Gedson Fernandes, Bragança e Vitinha, con Pereira valida alternativa dal primo minuto come Conceiçao. Pochi dubbi però almeno in difesa: mancando Correia (in isolamento fiduciario), ci sarà Tavares in corsia, con Diogo Leite, Queiros e Dalot a completamento.

Probabili formazioni Portogallo Italia U21/ Diretta tv, tante conferme per Nicolato

LE SCELTE DI NICOLATO

Minor dubbi per Paolo Nicolato nelle probabili formazioni di Portogallo e Italia U21, anche se certo il tecnico ha disposizione una rosa ben ricca e pronta a fare l’impresa contro il pericolo lusitano. Ecco che allora oggi il ct degli azzurrini si affiderà ancora alla coppia da gol Scamacca-Cutrone, con pronti in panchina diversi jolly pronti all’uso, da Raspadori, a Pinamonti a Sottil, che aveva saltato la prima fase a gironi. Per il centrocampo si va verso la conferma di Frattesi, Pobega e Maggiore, con Sala e Bellanova in corsia: mancherò Frabotta, non convocato per la fase finale della manifestazione. Rispetto alla selezione di marzo poi mancheranno anche Gabbia: saranno Ranieri, Lovato e Del Prato a completare lo schieramento.

IL TABELLINO

PORTOGALLO U21 (4-4-2): Costa; Tavares, Queiros, Leite, Dalot; Vitinha, Gedson Fernandes, Bragança, F Veira; Mota, T Tomas. All: Rui Jorge

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone All: Nicolato





© RIPRODUZIONE RISERVATA