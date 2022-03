Probabili formazioni Portogallo Macedonia del Nord/ Quote, torna Joao Cancelo

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO MACEDONIA DEL NORD: CHI GIOCA A PORTO?

Con le probabili formazioni di Portogallo Macedonia del Nord andiamo ad approfondire le scelte di campo per la partita dell’Estadio do Dragão di Porto: martedì 29 marzo alle ore 20:45 si gioca la finale dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022, e la vincente andrà in Qatar. È il match che avremmo dovuto giocare noi, ma giovedì scorso l’Italia è andata incontro a un altro fallimento: otto mesi dopo aver vinto uno splendido Europeo, gli azzurri sono stati battuti in casa dai balcanici e dunque questa sera a giocarsi un traguardo storico c’è la Macedonia del Nord, che non ha rubato nulla ed è qui con pieno merito.

Il Portogallo naturalmente è nettamente favorito, ma dovrà stare attento: la nazionale lusitana è arrivata in finale grazie al 3-1 contro la Turchia, ma se Burak Yilmaz non avesse sbagliato un rigore sul 2-1 le cose sarebbero potute andare diversamente. Comunque, per la seconda gara il Portogallo se la può giocare in casa e questo potrebbe avere i suoi vantaggi; ora aspettiamo che la partita si giochi, nel frattempo però dobbiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Portogallo Macedonia del Nord.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che regolano il pronostico su Portogallo Macedonia del Nord ci forniscono informazioni abbastanza nette. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,18 volte la puntata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 6,75 volte quanto messo sul piatto, mentre con il successo della squadra in trasferta (segno 2) il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe equivalente a 16,00 volte l’importo che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO MACEDONIA DEL NORD

LE SCELTE DI SANTOS

Per Portogallo Macedonia del Nord Fernando Santos ritrova Joao Cancelo che era squalificato in semifinale: l’ex di Inter e Juventus dovrebbe quindi giocare come terzino destro, per il resto potremmo avere tante conferme in campo rispetto a giovedì. In difesa è duello Tiago Djaló-Danilo Pereira per affiancare José Fonte a protezione di Diogo Costa (che può essere confermato a scapito di Rui Patricio), a centrocampo può avanzare lo stesso Danilo oppure ci sarà la soluzione già vista contro la Turchia, vale a dire quella di schierare Joao Moutinho come playmaker basso e il supporto di due mezzali offensive e di grande qualità come Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Abbiamo poi una terza alternativa che riguarda William Carvalho; in attacco invece tutto porta a pensare che avremo la conferma di Otávio e Cristiano Ronaldo come esterni con Diogo Jota a fare da centravanti, ma qui ci sono le candidature di Rafael Leao, Joao Felix e André Silva e allora bisognerà vedere cosa sceglierà di fare Fernando Santos. Volendo, possiamo pensare che in panchina possa restare Otávio ma il gol segnato contro la Turchia parla naturalmente a suo favore.

GLI 11 DI MILEVSKI

Anche Blagoja Milevski ritrova un giocatore importante in Portogallo Macedonia del Nord: Elmas ha scontato il turno di squalifica, ma ora bisognerà vedere chi il CT sceglierà di lasciare fuori tra gli eroi di Palermo. La decisione tecnicamente dovrebbe ricadere su uno tra Nikolov e Ademi, ma a quel punto cambierebbe anche il modulo: non più un 4-2-3-1 ma un centrocampo a tre con Bardhi che scala a fare la mezzala, così che Elmas possa giocare da interno e non in una mediana a due. Da capire, perché l’alternativa è quella di rinunciare a Churlinov come esterno destro e far giocare in quella posizione Elmas; oppure, lo stesso Bardhi potrebbe arretrare in mediana a creare gioco. Insomma, le alternative sono comunque reali e questo ovviamente contempla il fatto che il giustiziere dell’Italia Trajkovski sia titolare, al pari di Milan Ristovski come prima punta; la soluzione dovrebbe essere questa, mentre in difesa non dovrebbe cambiare alcunchè con la solita coppia centrale formata da Velkovski e Musliu che si piazzerà a protezione del portiere Dimitrievski, mentre Stefan Ristovski agirà come terzino destro e Alioski sarà impiegato sull’altro versante.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO MACEDONIA DEL NORD

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Danilo Pereira, José Fonte, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Otávio, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi, Bardhi; Churlinov, Elmas, Trajkovski; M. Ristovski. Allenatore: Blagoja Milevski











