PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO OLANDA U21: LE SCELTE PER I QUARTI!

Dobbiamo analizzare le probabili formazioni Portogallo Olanda U21, che rappresenta il primo quarto di finale agli Europei Under 21 2025: sabato 21 giugno un appuntamento intrigante, con un Portogallo che non ha mai sollevato questo trofeo ma si presenta in campo oggi con i galloni del favorito.

Una prima fase quasi impeccabile: pareggio contro la Francia e poi nove gol segnati nelle altre due partite, soprattutto il girone C è stato chiuso dai lusitani senza incassare reti e questo la dice lunga sulla solidità di una nazionale che ancora una volta sogna in grande, ma dovrà confermarsi ancora sul campo.

L’Olanda ha faticato molto di più per qualificarsi: nelle prime due gare del girone D ha subito due rimonte e ha dovuto battere l’Ucraina, con l’acqua alla gola, per ottenere i quarti di finale, ma ora sta dando la sensazione di essere in crescita e certamente rappresenta un ostacolo serio.

Cosa succederà in campo lo scopriremo presto, noi in questo spazio vogliamo provare a capire in che modo le due nazionali si disporranno sul terreno di gioco per la partita, quindi possiamo prenderci del tempo utile per leggere insieme le probabili formazioni Portogallo Olanda U21.

QUOTE E PRONOSTICO PORTOGALLO OLANDA U21

Leggiamo anche le quote che sono state emesse dalla Snai, a corredo delle probabili formazioni Portogallo Olanda U21 scopriamo i lusitani favoriti con un valore che sul segno 1 corrisponde a 2,25 volte quanto messo sul tavolo, per contro invece il segno 2 che regola l’affermazione degli orange vi farebbe guadagnare 2,90 volte la vostra giocata, e il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita equivalente a 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO OLANDA U21

LE MOSSE DI RUI JORGE

Le soluzioni di Rui Jorge nelle probabili formazioni Portogallo Olanda U21 vertono sul consueto 4-3-3, da capire gli interpreti perché ci sono tante soluzioni possibili e allora possiamo ipotizzare una difesa invariata rispetto a quella vista contro la Georgia, cioè con Lamba e Muniz a proteggere il portiere Soares e due terzini che sarebbero Pinheiro, peraltro anche andato a segno, e Nazinho. Per quanto riguarda la zona centrale del campo, Nascimento resta il riferimento; conferma possibile anche per le due mezzali, vale a dire Mateus Fernandes e Paulo Bernardo. Qualcosa invece potrebbe cambiare nel tridente offensivo: diciamo che Quenda sembra poter avere il posto come esterno destro anche in virtù della rete segnata quattro giorni fa, a sinistra invece Roger potrebbe andare in panchina per favorire l’ingresso di Gustavo Sá che giocherebbe dunque da laterale, per quanto riguarda il centravanti abbiamo un bel testa a testa tra Henrique Araujo e Tomas, scelta forse diversa rispetto a quella contro la Georgia perché il primo dei due potrebbe giocare titolare al posto del secondo, ma potrebbe essere prevista una staffetta.

GLI 11 DI REIZIGER

Michael Reiziger adotta un modulo speculare per le probabili formazioni Portogallo Olanda U21, qui forse le scelte sono più definite: intanto è squalificato Regeer, ma a centrocampo contro l’Ucraina erano stati Kenneth Taylor e Valente (due gol agli Europei) a supportare la regia di un Flamingo spostato davanti alla difesa, dunque questo terzetto non dovrebbe cambiare così come la difesa, che a protezione di Roefs si schiererà con Van den Berg e Hato al centro e come sempre capitan Rensch a destra, mentre Maatsen e Meijer si contendono la maglia a sinistra. Abbiamo poi il tridente offensivo: Ruben Van Bommel dovrebbe giocare a sinistra ma rischia il posto sulla pressione di Van Brederode, a destra stesso discorso perché Poku, che aveva evitato la sconfitta contro la Finlandia all’esordio, appare lanciato e dunque Manhoef non è sicurissimo di giocare dal primo minuto, come prima punta invece Van Bergen sembra aver scalzato definitivamente Ohio anche in virtù della rete messa a segnlo scorso mercoledì contro l’Ucraina, ma vedremo se poi Reiziger deciderà in questo modo.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO OLANDA U21: IL TABELLINO

PORTOGALLO U21 (4-3-3): Soares; Pinheiro, Lamba, Muniz, Nazinho; Mateus Fernandes, Nascimento, Paulo Bernardo; Quenda, Henrique Araujo, Gustavo Sá. Allenatore: Rui Jorge

OLANDA U21 (4-3-3): Roefs; Rensch, Van den Berg, Hato, Maatsen; Valente, Flamingo, K. Taylor; Manhoef, Van Bergen, R. Van Bommel. Allenatore: Michael Reiziger