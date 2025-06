PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO POLONIA U21: SCOPRIAMO I TITOLARI

Già davanti a un bivio delicato, anche se c’è chi ci arriva comunque in fiducia e chi invece potrebbe avere bisogno di cambiare qualcosa in più, magari anche nelle probabili formazioni Portogallo Polonia U21 che ci accompagnano alla partita di questa sera per la seconda giornata del girone C degli Europei Under 21.

Un punto per il Portogallo e zero per la Polonia, ecco perché pure le scelte dei due allenatori saranno fondamentali questa sera allo Stadion na Sihoti di Trenčín. I lusitani comunque arrivano da un più che accettabile pareggio per 0-0 nella prima giornata, nel big-match contro la Francia, motivo per cui è ovviamente il Portogallo U21 a poter avere fiducia.

La musica rischia di essere assai diversa per la Polonia, che deve ancora giocare contro le due big e nel suo ritorno alla fase finale degli Europei Under 21 non ha proprio potuto fare festa, a causa della sconfitta 2-1 contro la Georgia, ancora più amara perché dovuta a un gol subito al 94’ minuto.

Non è di certo questa la situazione ideale per approcciare la partita contro il Portogallo, il c.t. polacco di conseguenza dovrà essere bravo a lavorare molto attentamente con i suoi ragazzi sotto ogni punto di vista, da qui deriveranno anche le scelte per le probabili formazioni Portogallo Polonia U21…

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico con le quote William Hill su Portogallo Polonia U21 ci dice che la vittoria lusitana è l’opzione nettamente più probabile, con il segno 1 indicato a 1,54. Il pareggio toccherebbe quota 4,30 volte la giocata, mentre un’affermazione polacca varrebbe 5,60 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO POLONIA U21

ECCO GLI 11 DI RUI JORGE

Rui Jorge dovrebbe puntare anche nella seconda uscita sul modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni Portogallo Polonia U21. Passando ai possibili titolari lusitani, si parte con il portiere Samuel Soares; i terzini Rodrigo Pinheiro e Rafael Rodrigues dovrebbero invece affiancare in difesa i centrali Chico Lamba e Joao Muniz; a centrocampo puntiamo sul tridente formato da Mateus, Nascimento e Paulo Bernardo, che è il capitano. Quanto all’attacco del Portogallo U21, crediamo ancora negli esterni Geovany Quenda e Roger Fernandes, con Tiago Tomas in qualità di centravanti.

MODULO COPERTO PER MAJEWSKI?

Chi ha perso nella prima giornata potrebbe invece cercare qualcosa di nuovo nelle probabili formazioni Portogallo Polonia U21, anche se come punto di riferimento per il c.t. Adam Majewski indichiamo ancora il modulo 5-4-1. In porta il capitano Tobiasz; da vedere se verrà riproposta la difesa a cinque con Marczuk terzino destro, in mezzo Peda, Mosor e Gurgul ed infine a sinistra Pyrka; a centrocampo indichiamo per la Polonia U21 Kozlowski a destra e Fornalczyk dall’altra parte, con in mezzo i due mediani Katuzinski e Kozubal; infine, stando così l’assetto ecco che il numero 9 Szymczak sarebbe naturalmente il centravanti titolare.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO POLONIA U21: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Samuel Soares; Rodrigo Pinheiro, Chico Lamba, Joao Muniz, Rafael Rodrigues; Mateus, Nascimento, Paulo Bernardo; Geovany Quenda, Tiago Tomas, Roger Fernandes. All. Rui Jorge.

POLONIA (5-4-1): Tobiasz; Marczuk, Peda, Mosor, Gurgul, Pyrka; Kozlowski, Katuzinski, Kozubal, Fornalczyk; Szymczak. All. Majewski.