Probabili formazioni Portogallo Qatar/ Quote, Fernando Santos fa riposare i big

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO QATAR: CHI GIOCA STASERA?

Analizziamo le probabili formazioni di Portogallo Qatar, amichevole internazionale che si gioca alle ore 21:15 di sabato 9 ottobre presso l’Estadio Algarve di Faro-Loulé: ancora una volta, come già era successo in settembre, i lusitani affrontano un test match contro la nazionale che ospiterà i prossimi Mondiali. Si tratta di amichevoli che sono “riconosciute” dalla Uefa, che infatti le include nel suo programma: il Qatar di fatto svolge queste partite contro quelle nazionali che osservano il turno di riposo essendo impegnate nei gironi a 5 delle qualificazioni.

Per il Portogallo la gara più importante in ottobre sarà quella contro il Lussemburgo, per provare a staccare la Serbia e ottenere il pass per la fase finale; difficile dunque che Fernando Santos mandi in campo i titolari questa sera, ma comunque adesso faremo una valutazione più approfondita su quelle che potrebbero essere le scelte per l’amichevole. Aspettando allora che la partita di Faro-Loulé prenda il via, andiamo a leggere insieme in maniera dettagliata le probabili formazioni di Portogallo Qatar.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Eurobet ha tracciato un pronostico su Portogallo Qatar: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria della nazionale lusitana vi farebbe guadagnare 1,21 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 6,00 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo della compagine qatariota, andreste a intascare una somma equivalente a ben 12,00 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO QATAR

GLI 11 DI FERNANDO SANTOS

Andiamo allora a scoprire chi potrebbe giocare in Portogallo Qatar: nel 4-3-3 di Fernando Santos potremmo vedere Anthony Lopes tra i pali, con una difesa nella quale Diogo Dalot e Nuno Mendes possono essere i due terzini accompagnati dai centrali José Fonte e Ruben Dias. A centrocampo l’occasione ce l’avrà soprattutto Ruben Neves, che potrebbe fare il titolare con uno tra Palhinha e Danilo Pereira a giocare come playmaker davanti alla difesa mentre William Carvalho appare in competizione con Joao Mario per l’altra maglia, senza ovviamente dimenticarsi del veterano Joao Moutinho. In attacco, riposerà Cristiano Ronaldo e con lui si dovrebbero sedere anche Bernardo Silva e Diogo Jota: dunque, occasione per Rafael Leao alla prima convocazione, con lui potrebbero giocare Gonçalo Guedes e André Silva con quest’ultimo che andrebbe ad agire da prima punta.

LE SCELTE DI FELIX SANCHEZ

Al momento è difficile ipotizzare un undici ideale per Félix Sanchez, che in Portogallo Qatar dovrebbe scommettere sul 3-1-4-2: Yousef Hassan dovrebbe essere comunque il portiere, davanti a lui possiamo selezionare una difesa con Abdelkarim Hassan, Al-Rawi e Salma in linea e un giocatore che si piazzerà davanti alla retroguardia in qualità di frangiflutti, e potrebbe essere Boudiaf. Avremo poi i quattro calciatori schierati sulla trequarti: Hatem e Al-Haydos verosimilmente in posizione centrale, sulle fasce laterali invece Pedro Miguel si dovrebbe posizionare a destra con Homam Ahmed a fare il laterale sulla corsia sinistra. In attacco, il tandem scelto da Félix Sanchez potrebbe essere quello composto da Afif e Almoez Ali.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Anthony Lopes; Dalot, José Fonte, Ruben Dias, Nuno Mendes; William Carvalho, Palhinha, Ruben Neves; Gonçalo Guedes, André Silva, Rafael Leao. Allenatore: Fernando Santos

QATAR (3-1-4-2): Y. Hassan; A. Hassan, Al-Rawi, Salman; Boudiaf; Pedro Miguel, Hatem, Al-Haydos, H. Ahmed; Afif, A. Ali. Allenatore: Félix Sanchez



