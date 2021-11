Probabili formazioni Portogallo Serbia/ Quote, solo titolari per Santos e Stojkovic

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SERBIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Portogallo Serbia, bella sfida per l’ultimo turno del girone A per le qualificazioni ai mondiali del 2022, che pure si accenderà questa sera alle ore 20.45 a Lisbona. Arrivati dunque all’ultimo banco di prova del torneo europeo, ecco che i lusitani di Cristiano Ronaldo si giocano il tutto per tutto contro un rivale davvero ostico. Dopo anche il pareggio, prezioso, occorso sull’Irlanda pochi giorni fa, la squadra oggi padrona di casa è prima nella graduatoria del gruppo, ma con 17 punti.

E dunque gli stessi della Serbia, che invece tornerà in campo per la manifestazione dopo aver segnato un eccellente 3-1 all’Azerbaigian nell’ultimo turno di ottobre (in settimana è stata però impegnata in un test con il Qatar). Vista la posta in palio e il gran equilibrio, capiamo bene che su tratta di una sfida apertissima e tesissima, dove pure ai due allenatori non sarà concesso alcun margine di errore, a parte dall’11 di partenza. Vediamo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Portogallo Serbia.

QUOTE E PRONOSTICO

Sulla carta la sfida di questa sera su annuncia ben aperta, ma per i principali portali di scommesse sono i lusitani i netti favoriti dal pronostico. Se controlliamo le quote per l’1×2 del match dalla Snai ecco che oggi il successo del Portogallo è stato dato a 1.43, mentre la vittoria della Serbia vale 6.50: il pareggio è stato valutato a 4.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SERBIA

LE MOSSE DI SANTOS

Per le probabili formazioni di Portogallo Serbia, Santos dovrebbe ancora una volta confermare un po’ i suoi soliti titolari, vista la posta in palio: ecco allora pronto il 4-3-3 di partenza, dove pure mancherà in difesa Pepe, squalificato dopo la sfida con l’Irlanda. Avremo allora Fonte schierato dal primo minuto con Ruben Dias al centro del reparto, mentre Cancelo e Dalot dovrebbero essere le prime scelte sull’esterno: Rui Patricio al solito sarà tra i pali. Per il centrocampo del lusitani ecco che poi si farà avanti dal primo minuto Joao Moutinho, in cabina di regia: Bruno Fernandes e Palhinha saranno le prime scelte per il ruolo di mezz’ala. Pochi dubbi poi anche in attacco: irrinunciabile un giocatore come Cristiano Ronaldo, affiancato da Andre Silva e Bernardo Silva. Attenzione solo a Diego Jota, pronto a intervenire dalla panchina come il milanista Rafael Leao.

LE SCELTE DI STOJKOVIC

Anche per lo schieramento serbo sono ampie conferme per il ct Stojkovic: visto il rivale e il peso dei tre punti in palio, ci attendiamo sono i migliori giocatori in campo. Fissato il consueto 3-5-2 ecco che avremo Rajkovic sicuro tra i pali, mentre in difesa si faranno avanti dal primo minuto Veljkovic, Mitrovic e Nastasic. Pochi dubbi per il ct anche a centrocampo dove pure avremo titolari Gruijc e Maksimovic, accompagnati dal laziale Milinkovic Savic: sull’esterno sarò spaio poi per Terzic (Lazovic è infortunato) e Kosic, ma attenzione a Mladenovic, che potrebbe essere valida alternativa. Jovic e il fiorentino Vlahovic saranno poi le prime scelte per l’attacco.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Fonte, Ruben Dias, Joao Cancelo; Palhinha, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo. Ct. Santos

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic, Mitrovic, Nastasic; Terzic, Grujic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Jovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic



