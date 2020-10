Probabili formazioni Portogallo Spagna/ Quote, c’è CR7 ma non Morata (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Portogallo Spagna, partita che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 7 ottobre: amichevole di grande fascino allo stadio José Alvalade, per l’occasione l’impianto di Lisbona sarà anche parzialmente aperto al pubblico. Due nazionali che sono rivali da sempre, vista la prossimità geografica; in questo momento i lusitani stanno forse facendo meglio, hanno vinto entrambe le partite di Nations League e hanno lanciato Cristiano Ronaldo a quota 101 gol con la selezione; campione d’Europa nel 2016, questa nazionale cerca ora conferme e affronta questa sera una Spagna che sta provando a ricostruire dopo aver esaurito il grande ciclo vincente di Vicente Del Bosque (inaugurato da Luis Aragones), le cose nella prima Nations League non sono andate benissimo e ora ci sono giovani che cercano spazio. Vedremo dunque quello che succederà in campo, ma nel frattempo possiamo iniziare a fare una valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, valutando nel dettaglio le probabili formazioni di Portogallo Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Portogallo Spagna ci dice che la nazionale di casa è favorita davvero per un’incollatura: infatti il segno 1 per la sua vittoria porterebbe in dote una vincita corrispondente a 2,65 volte quanto messo sul piatto, mentre per l’affermazione della Roja (segno 2) il guadagno sarebbe pari a 2,70 volte la giocata. Grande equilibrio dunque: paga di più il pareggio regolato dal segno X, per il quale intaschereste 3,20 volte la somma investita con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA

LE SCELTE DI FERNANDO SANTOS

Per Portogallo Spagna Fernando Santos pensa ovviamente al 4-3-3: da valutare chiaramente le scelte, ma trattandosi di un’amichevole di lusso dovrebbe essere dato spazio ai titolari. Dunque davanti a Rui Patricio troveremo una linea difensiva nella quale Ruben Dias farà coppia centrale con José Fonte, gli esterni dovrebbero essere invece di proprietà di Joao Cancelo e Raphael Guerreiro con Nélson Semedo che proverà a prendersi una maglia da titolare. A centrocampo bisogna capire la posizione di Bruno Fernandes, che può giocare come mezzala o alle spalle di due attaccanti creando un 4-3-1-2: nel primo caso avremmo William Carvalho in cabina di regia con Joao Moutinho a coprire l’altro interno, nel secondo invece spazio anche a Bernardo Silva con Cristiano Ronaldo a fare coppia con uno tra André Silva e Joao Felix, mentre in un ipotetico tridente CR7 giocherebbe largo a sinistra, come preferisce, lasciando l’altra corsia a uno dei due sopra citati.

GLI 11 DI LUIS ENRIQUE

Come detto, in Portogallo Spagna Luis Enrique avrà la possibilità di testare qualche giovane: Eric Garcia per esempio può fare coppia con Sergio Ramos al centro della difesa (davanti a De Gea), Reguilon insidia la maglia di Gayà sulla corsia sinistra mentre a destra ci sarà il veterano Jesus Navas, stante anche l’indisponibilità di Carvajal. Nel centrocampo a tre il perno centrale sarebbe ancora Sergio Busquets, ma naturalmente bisogna fare attenzione a Rodri che è giocatore di tipo diverso; quasi certo il posto per Dani Ceballos come mezzala, a completare la mediana dovrebbe dunque essere uno tra Canales e Mikel Merino. Tridente offensivo con Rodrigo da prima punta; Ansu Fati, che ha avuto uno straordinario inizio di stagione nel Barcellona, sarà quasi certamente titolare sulla fascia sinistra e allora si apre il ballottaggio sull’altro versante, con Ferran Torres e Dani Olmo che sembrano essere i due candidati a giocarsi il posto dal primo minuto.

TABELLINO PORTOGALLO SPAGNA

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, E. Garcia, Reguilon; Mikel Merino, Sergio Busquets, D. Ceballos; Dani Olmo, Rodrigo, Ansu Fati. Allenatore: Luis Enrique



© RIPRODUZIONE RISERVATA