PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA: I TITOLARI PER LA FINALE DI NATIONS LEAGUE

Con le probabili formazioni Portogallo Spagna ci avviciniamo alla finale tutta iberica della Nations League 2025, un vero e proprio derby caratterizzato anche dalla sfida fra due c.t. entrambi spagnoli, cioè Roberto Martinez per il Portogallo e Luis De la Fuente per le Furie Rosse, un motivo d’interesse in più circa le loro mosse verso la partita di stasera, domenica 8 giugno, che renderà molto latina l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nulla da fare infatti per i padroni di casa della Germania, sconfitti per 2-1 in rimonta da un Portogallo che si conferma sempre ai vertici del calcio internazionale, anche grazie a un Cristiano Ronaldo che fa la differenza pure a 40 anni.

La Spagna tuttavia potrebbe avere qualcosa in più: campione in carica della Nations League e anche degli Europei, le Furie Rosse vogliono continuare a dominare il continente e francamente sembrano favoriti dopo il dominio totale per almeno 80 minuti nella semifinale contro una Francia che ha rischiato una batosta clamorosa, prima di sfiorare una rimonta leggendaria che si è fermata al 5-4 per la Spagna, che dovrà quindi evitare pericolosi cali. Questi temi saranno certamente significativi per le scelte degli allenatori, andiamo quindi a curiosare nei temi delle probabili formazioni Portogallo Spagna…

QUOTE E PRONOSTICO

C’è però spazio anche per uno sguardo al pronostico su Portogallo Spagna. Le quote Snai ci parlano di Furie Rosse favorite nella finale di Nations League 2025, infatti il segno 2 è quotato a 1,87. Valori molto simili invece per le altre due ipotesi: 3,70 in caso di successo del Portogallo, 3,65 per il segno X, che ovviamente non potrebbe essere il verdetto definitivo.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA

UN DUBBIO PER MARTINEZ

Francisco Conceicao che è entrato per Trincao e ha subito segnato è il dubbio per Roberto Martinez nelle probabili formazioni Portogallo Spagna, perché adesso il ballottaggio per la maglia da ala destra è davvero bollente. Per il resto tutto dovrebbe essere abbastanza chiaro, con Diogo Costa in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inacio e Nuno Mendes da destra a sinistra; ecco poi Bernardo Silva, Ruben Neves e Bruno Fernandes a centrocampo, anche se quest’ultimo potrebbe anche avanzare come trequartista rendendo il 4-3-3 un 4-2-3-1 con gli esterni, cioè chi vincerà il ballottaggio più probabilmente Pedro Neto a sinistra, al fianco dell’eterno Cristiano Ronaldo.

SCELTE CHIARE PER DE LA FUENTE?

Pur con un giorno di riposo in meno, le scelte potrebbero essere ancora più chiare per Luis De la Fuente nelle probabili formazioni Portogallo Spagna dopo il dominio totale per quasi tutta la partita nella semifinale contro la Francia. Ecco allora il modulo 4-3-3 con Unai Simon protetto dai terzini Pedro Porro e Cucurella e dalla “legione straniera” con i due centrali Le Normand e Huijsen; a centrocampo non mancano le alternative, ma puntiamo salvo esigenze di turnover sulla conferma del trio con Merino, Zubimendi e Pedri; tutto ancora più chiaro nel tridente d’attacco con Lamine Yamal reduce da una doppietta, dall’altra parte Nico Williams e in mezzo a loro il centravanti Oyarzabal, perno offensivo delle Furie Rosse.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Trincao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. All. Martinez.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. All. De la Fuente.