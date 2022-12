Probabili formazioni Portogallo Svizzera/ Quote: CR7 centravanti (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Portogallo Svizzera per avvicinarci alla partita che stasera si giocherà per completare gli ottavi di finale dei Mondiali 2022, una intrigante partita tutta europea che potrebbe vedere il Portogallo leggermente favorito dopo la vittoria nel girone, sia pure con qualche sofferenza, vedi le difficoltà per superare il Ghana oppure la discussa sconfitta alla terza giornata contro la Corea del Sud. La prestazione migliore dunque è stata quella contro l’Uruguay, ma pure in quel caso la pratica fu chiusa solo nei minuti finali.

Attenzione allora a una Svizzera sempre ostica per chiunque, come abbiamo imparato anche noi purtroppo: gli elvetici hanno superato un girone assai difficile battendo sia il Camerun sia la Serbia nella partita decisiva e hanno ceduto di misura contro il Brasile, dunque hanno le carte in regola per creare problemi anche ai lusitani. Tutto questo premesso, la sfida sarà certamente intrigante e andiamo allora a leggere senza ulteriore indugio le notizie circa le probabili formazioni di Portogallo Svizzera.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Portogallo Svizzera in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli iberici, per i quali bisogna scommettere sul segno 1, quotato a 1,90. Si sale poi a quota 3,35 in caso di pareggio per il segno X, infine una vittoria della Svizzera varrebbe 4,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA

LE MOSSE DI SANTOS

Nelle probabili formazioni della diretta Portogallo Svizzera, ecco che naturalmente per il c.t. Fernando Santos sarà Cristiano Ronaldo a guidare i lusitani come perno centrale del loro attacco, affiancato nel tridente da Joao Felix e Bernardo Silva. Proseguendo a questo punto a ritroso, ecco che in cabina di regia ci sarà Ruben Neves, affiancato dalle due mezzali che saranno quasi certamente William Carvalho e Bruno Fernandes. La difesa del Portogallo si schiererà infine a quattro uomini a protezione del portiere Diogo Costa: Cancelo a destra e Dalot a sinistra saranno i due terzini, mentre Ruben Dias e Pepe andranno naturalmente a formare la coppia centrale.

LE SCELTE DI YAKIN

La risposta del c.t. elvetico Murat Yakin nelle probabili formazioni della diretta Portogallo Svizzera dovrebbe prevedere uno speculare modulo 4-3-3 nel quale i rossocrociati ritrovano Sommer tra i pali ed Elvedi in difesa. La linea a quattro della retroguardia sarà poi completata da Widmer a destra, Akanji come secondo centrale e Rodriguez a sinistra. A centrocampo vedremo Freuler insieme a Sow e Xhaka, che sarà il punto di riferimento principale della manovra della Svizzera. Il tridente offensivo degli elvetici prevede infine Shaqiri e Vargas a supporto di Embolo, che sarà il centravanti titolare.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Diogo Dalot; William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. All. Santos.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. All. Yakin.











