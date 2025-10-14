Probabili formazioni Portogallo Ungheria: le scelte di Martinez e Rossi verso la partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO UNGHERIA: DECISIVA PER DUE!

Esploriamo le probabili formazioni Portogallo Ungheria, la partita che si gioca alle ore 20:45 di martedì 14 ottobre e potrebbe consegnare alla nazionale lusitana la qualificazione ai Mondiali 2026: manca una vittoria alla compagine di Roberto Martinez, che è reduce dal sofferto successo casalingo contro l’Irlanda.

Una partita in cui Cristiano Ronaldo ha sbagliato un rigore, come curiosamente era accaduto anche qualche anno fa; a non far pagare dazio CR7 e il Portogallo ha pensato Ruben Neves nel recupero, dunque i lusitani hanno mantenuto 5 punti di vantaggio proprio sull’Ungheria, che ora rischia di perdere anche il playoff.

I magiari infatti hanno fatto il loro dovere battendo l’Armenia e scavalcandola nella classifica del girone F, ma stasera sono tutt’altro che favoriti e per contro la nazionale ex sovietica potrebbe operare il controsorpasso, rendendo ancora più complicate le cose per Marco Rossi.

Insomma, si parla di una partita decisiva per entrambe le squadre che tra poco saranno in campo, certamente i portoghesi hanno più margine e questo potrebbe influire anche sulle scelte, che analizziamo nel dettaglio con le probabili formazioni Portogallo Ungheria.

QUOTE E PRONOSTICO PORTOGALLO UNGHERIA

Con le probabili formazioni Portogallo Ungheria leggiamo anche le quote dei bookmaker, in particolar modo quelle della Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria dei lusitani ha un valore equivalente a 1,21 volte la posta in palio, cosa che li rende decisamente favoriti rispetto ai magiari, il cui successo regolato dal segno 2 porta in dote una somma pari a ben 12,00 volte la giocata, con il segno X a identificare l’opzione del pareggio che corrisponde a 6,50 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO UNGHERIA

TANTE OPZIONI PER MARTINEZ

Titolari o riserve per Roberto Martinez? Questa la domanda che ci accompagna nelle probabili formazioni Portogallo Ungheria, possiamo pensare a qualche modifica rispetto a sabato ma sempre con i big in campo. Dunque: il portiere è Diogo Costa, davanti a lui gioca Ruben Dias ma uno tra Antonio Silva e Renato Veiga può essere titolare, così come Nélson Semedo a destra (ma occhio anche a Matheus Nunes) con la conferma di Nuno Mendes a sinistra, in mezzo invece c’è la possibilità del doppio regista affiancando Palhinha a Vitinha, che dovrebbe rimanere titolare anche contro l’Ungheria.

Lo stesso discorso si dovrebbe applicare a Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, che agirà alle spalle del capitano; ecco allora che la nazionale lusitana potrebbe cambiare le fasce laterali sulla trequarti, e qui ci sarebbero due giocatori che ben conosciamo con Francisco Conceiçao e Rafael Leao pronti a giocare dal primo minuto, a rimanere in panchina inizialmente sarebbero Pedro Neto e Bernardo Silva con quest’ultimo che però è sempre difficile lasciare fuori, dunque alla fine valuteremo quali saranno le reali scelte del CT del Portogallo.

LE MOSSE DI ROSSI

Anche Marco Rossi ha qualche dubbio nelle probabili formazioni Portogallo Ungheria: il modulo dei magiari è il 4-2-3-1 e le certezze chiaramente ci sono, a cominciare dal portiere Balazs Toth per poi passare alla coppia centrale formata da Orban e Attila Szalai così come Schafer in mezzo al campo e Szoboszlai, la stella della nazionale che può occupare varie zone sul fronte offensivo ma potrebbe partire nuovamente dalla sinistra, lasciando a Alex Toth la zolla centrale con Bolla che invece opererebbe a destra. Per il resto ci sono tanti dubbi: forse non per i terzini, con Nego e Kerkez che restano favoriti sulla concorrenza.

Tuttavia, in mezzo al campo a fare compagnia a Schafer giocherà uno tra Styles e Vitalis, anche davanti ci sono alcune alternative e qui va segnalato che contro l’Armenia a segnare i gol della vittoria sono stati Lukacs, partito titolare, e Gruber entrato dalla panchina. Cosa deciderà allora Rossi per la partita contro il Portogallo? Probabilmente lo stesso assetto, ma aspettiamoci comunque qualche novità perché dipenderà molto anche dalla condizione dei suoi giocatori, in un match come questo anche i dettagli possono fare la differenza.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO UNGHERIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Nélson Semedo, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha; F. Conceiçao, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Roberto Martinez

UNGHERIA (4-2-3-1): B. Toth; Nego, Orban, At. Szalai, Kerkez; Styles, Schafer; Bolla, A. Toth, Szoboszlai; Lukacs. Allenatore: Marco Rossi