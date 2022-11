Probabili formazioni Portogallo Uruguay/ Quote: sarà staffetta Suarez-Cavani?

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO URUGUAY:

Le probabili formazioni di Portogallo Uruguay sono fondamentali per presentare la partita di questa sera nel girone H dei Mondiali 2022, sicuramente il big-match per blasone e anche per celebrità dei giocatori attuali di questo gruppo. Bisogna tuttavia sottolineare che i lusitani e la Celeste arrivano in situazioni differenti al secondo incontro dopo le rispettive prime uscite in Qatar. Il Portogallo, nonostante qualche brivido di troppo fino agli ultimi minuti, ha vinto contro il Ghana e di conseguenza adesso vede vicino il traguardo degli ottavi, anche per aiutare Cristiano Ronaldo – in gol per il quinto Mondiale consecutivo, tuttavia mai nella fase ad eliminazione diretta – per colmare uno dei pochi “buchi” della carriera.

Le ambizioni dell’Uruguay sarebbero molto simili, ma i sudamericani di Diego Alonso, da poco tempo erede dello storico c.t. Oscar Tabarez, hanno debuttato con un pareggio contro la Corea del Sud, piuttosto deludente anche sotto il profilo della prestazione, di conseguenza per l’Uruguay perdere oggi sarebbe un problema enorme, quindi anche l’atteggiamento potrebbe essere cauto. Di certo l’attesa per quanto succederà è alta per il match tra due Nazionali di prestigio, leggere insieme le ultime notizie circa le probabili formazioni di Portogallo Uruguay sarà molto stuzzicante.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Portogallo Uruguay in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I lusitani sono favoriti e la loro vittoria (segno 1) è quotata a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,35 sul segno X in caso di pareggio e infine a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Celeste, formalmente in trasferta in questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO URUGUAY

LE MOSSE DI SANTOS

Nelle probabili formazioni di Portogallo Uruguay, Fernando Santos potrebbe scegliere un modulo 4-2-3-1 nel quale il primo dubbio è in porta, fra Diogo Costa che contro il Ghana ha giocato ma hasfiorato anche una papera clamorosa e il romanista Rui Patricio; nella difesa a quattro dovremmo vedere Cancelo a destra, i due centrali Danilo Pereira e Ruben Dias, infine Guerreiro a sinistra; la coppia mediana dovrebbe essere formata da William Carvalho e Ruben Neves come regista; ecco poi Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix, in ballottaggio con il rossonero Rafael Leao, per comporre il terzetto sulla trequarti alle spalle naturalmente di Cristiano Ronaldo, nei panni del centravanti lusitano.

LE SCELTE DI ALONSO

Quanto alle scelte di Diego Alonso, ecco che le probabili formazioni di Portogallo Uruguay dovrebbero vedere la Celeste scendere in campo con il modulo 4-3-3: Rochet in porta sembra avere ormai soppiantato l’eterno Muslera; davanti a lui una difesa a quattro con Caceres a destra, naturalmente Godin e Gimenez centrali e Olivera terzino sinistro; non è evidentemente partita da turnover, a maggior ragione per l’Uruguay, dunque nel terzetto di centrocampo ecco Valverde, il laziale Vecino e Bentancur che dovrebbero essere titolari; infine in attacco schieriamo il tridente con Pellistri, Suarez e Nuñez, con verosimile staffetta a partita in corso tra le due leggende, cioè naturalmente il Pistolero e il Matador Edinson Cavani.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO URUGUAY: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-2-3-1): D. Costa; Cancelo, D. Pereira, R. Dias, Guerreiro; W. Carvalho, R. Neves; B. Silva, B. Fernandes, J. Felix; C. Ronaldo. All. Santos.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nuñez. All. Alonso.











