PROBABILI FORMAZIONI PSG ARSENAL: CACCIA ALLA FINALE!

Con le probabili formazioni Psg Arsenal ci lanciamo verso la semifinale di ritorno della Champions League 2024-2025: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 7 maggio, e scenario che per il momento sorride alla squadra di casa che ha fatto un grande colpo otto giorni fa, sbancando l’Emirates e vincendo 1-0 grazie al gol lampo di Ousmane Dembélé. Il Psg dunque difende un risultato importantissimo, che potrebbe portarlo alla seconda finale di Champions League nella sua storia: la prima è stata cinque anni fa, in piena pandemia e persa contro il Bayern Monaco per effetto del gol di Kingsley Coman, calciatore cresciuto nel vivaio del Paris Saint Germain.

Per il Psg inoltre resta vivo il sogno del triplete, l’Arsenal che aveva schiantato il Real Madrid ha bisogno di un’altra notte simile: in Premier League i Gunners non hanno ancora conquistato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, il rischio di una beffa non è concreto ma comunque bisogna stare attenti, intanto gli inglesi vogliono tornare a una finale, anche per loro attualmente l’unica, che non conoscono da 19 anni e che avevano giocato proprio a Parigi. Allora, mentre aspettiamo che lo spettacolo del Parco dei Principi prenda il via, diamo un rapido sguardo alle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni Psg Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO PSG ARSENAL

Le quote che l’agenzia Snai ha piazzato per Psg Arsenal indicano nella squadra di casa la favorita per la vittoria, infatti il segno 1 per questa ipotesi vi permetterebbe di guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto contro il valore posto sul segno 2 per il successo dell’Arsenal, che corrisponde a 3,35 volte la vostra giocata. Infine abbiamo il segno X, che regola il pareggio e porterebbe i transalpini in finale: in questo caso il bookmaker ha previsto una cifra che corrisponde a 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ARSENAL

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Se è vero il detto che squadra che vince non si cambia, nelle probabili formazioni Psg Arsenal Luis Enrique dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha vinto all’Emirates: alcune scelte sono naturalmente fissate, la difesa per esempio rimarrebbe la stessa con Marquinhos e Pacho da centrali a protezione di Gianluigi Donnarumma e due terzini che ancora una volta saranno Hakimi e Nuno Mendes, qui davvero nessuna sorpresa anche perché le alternative a disposizione dell’allenatore spagnolo non sono troppe. Nemmeno a centrocampo, dove il giovane Zaire-Emery è sceso nelle gerarchie: Vitinha, MVP del match di andata, sarà il regista con Joao Neves e Fabian Ruiz schierati sulle mezzali.

Davanti invece Luis Enrique può contare su un ricambio maggiore: Barcola per esempio sarebbe titolare in parecchie squadre anche di primissimo livello, ma in questo momento ha perso il posto a favore di Kvaratskhelia e dunque anche mercoledì sera dovrebbe partire dalla panchina, potendo però essere determinante a partita in corso. Il georgiano sarà l’esterno sinistro del tridente, con Doué (altro giovane alla ribalta) che dovrebbe quindi vincere il ballottaggio a destra; come prima punta ecco Dembélé, che sta vivendo una stagione straordinaria e, nel suo ruolo nuovo, sarà preferito a Gonçalo Ramos.

LE SCELTE DI ARTETA

Per quanto riguarda Mikel Arteta, anche lui studia le probabili formazioni Psg Arsenal pensando al 4-3-3 e la rosa a disposizione non è troppo ricca di alternative. Si potrebbe pensare di inserire esperienza sulle fasce, dunque a sinistra il giovane Lewis-Skelly rischia qualcosa sulla pressione di Tierney e Zinchenko, mentre a destra Jurrien Timber potrebbe lasciare il posto a Ben White che, almeno sulla carta, aumenterebbe anche la pericolosità sui calci piazzati e rappresenterebbe una scelta tatticamente più duttile, ad ogni modo quasi certamente avremo Saliba e Kiwior come centrali davanti a David Raya.

Il problema dell’Arsenal sono gli infortuni: restano ai box Havertz e Gabriel Jesus oltre a Calafiori e Gabriel Magalhaes, ma se non altro c’è Thomas Partey che potrebbe dare un piano diverso ai Gunners. L’ex Atletico Madrid infatti si piazzerebbe in mediana, a comandare una linea che prevede naturalmente le due mezzali Odegaard e Declan Rice; a questo punto il ruolo di prima punta di movimento tornerebbe a essere occupato da Mikel Merino, che ha dimostrato di poterlo fare e spingerebbe in panchina Trossard, perché quest’ultimo appare in ritardo nel ballottaggio con Martinelli che, di conseguenza, si prenderebbe la maglia di laterale sinistro nel tridente con Saka naturalmente impiegato a destra.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ARSENAL: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

ARSENAL (4-3-3): Raya; B. White, Saliba, Kiwior, Tierney; Odegaard, Partey, D. Rice; Saka, Merino, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta