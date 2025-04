PROBABILI FORMAZIONI PSG ASTON VILLA: SFIDA SPAGNOLA IN PANCHINA

È una sorta di derby spagnolo in panchina, Luis Enrique e Unai Emery saranno i protagonisti delle probabili formazioni PSG Aston Villa per l’andata dei quarti di Champions League. Ovviamente al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto i padroni di casa, che negli ottavi hanno vinto ai rigori la splendida doppia sfida contro il Liverpool e giusto nel weekend hanno già vinto matematicamente la Ligue 1, un vantaggio su tutte le rivali ancora in corsa per la Coppa, perché l’attenzione potrà essere rivolta tutta al grande sogno europeo.

D’altro canto, per l’Aston Villa c’è ben poco da perdere: gli inglesi sono stati bravissimi ad entrare fra le prime otto della fase campionato, così hanno saltato i playoff e poi negli ottavi hanno superato di slancio il Bruges, entrando in questo modo a sorpresa fra le migliori otto squadre d’Europa. Certo, adesso il gioco si fa molto più difficile, ma la pressione sarà tutta dall’altra parte: quanto inciderà l’aspetto mentale sulle probabili formazioni PSG Aston Villa?

PRONOSTICO E QUOTE QUASI A SENSO UNICO

I padroni di casa hanno dalla loro parte le quote Snai per il pronostico su PSG Aston Villa. Il segno 1 infatti vale appena 1,38 essendo largamente favorito, mentre già un pareggio varrebbe 5,25, infine un colpo dell’Aston Villa è quotato a 7,25 in caso di sorprendente segno 2.

MARQUINHOS SQUALIFICATO PER LUIS ENRIQUE

Luis Enrique ha la rosa quasi al completo, però deve fare i conti con la squalifica di Marquinhos nelle probabili formazioni PSG Aston Villa. Ecco allora che davanti a Donnarumma, con i terzini Hakimi e Nuno Mendes, la coppia difensiva centrale dovrebbe essere composta da Beraldo e Pacho. Il modulo di riferimento per il PSG è il 4-3-3 e da centrocampo in su non dovrebbero esserci particolari dubbi. Ecco allora Joao Neves, Vitinha e l’ex partenopeo Fabian Ruiz nel cuore della mediana transalpina, poi Barcola ala destra e l’altro ex azzurro Kvaratskhelia a sinistra, per affiancare Dembelé che agirà in posizione centrale nel tridente del PSG.

ECCO CHI GIOCA PER UNAI EMERY

Incrocio molto particolare per l’ex Unai Emery, l’attuale allenatore degli inglesi dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni PSG Aston Villa. Un punto di forza è il portiere campione del Mondo con l’Argentina, Emiliano Martinez; in difesa da destra a sinistra ecco Cash, Konsa, Pau Torres e infine il francese ed ex di turno Digne, per il quale sarà una serata speciale; francese (ma ex Marsiglia) è anche Kamara, che affiancherà Tielemans nel cuore dell’Aston Villa; più avanti, a destra troveremo Rogers, con McGinn in posizione centrale e Rashford a sinistra, tutti alle spalle del centravanti Watkins.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ASTON VILLA: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins. All. Unai Emery.