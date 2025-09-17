Probabili formazioni Psg Atalanta: le scelte di Luis Enrique e Juric verso la partita che inaugura la nuova Champions League per le due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATALANTA: JURIC IN EUROPA!

L’analisi delle probabili formazioni Psg Atalanta ci porta subito a una grande partita, l’esordio della Dea in questa nuovissima Champions League 2025-2026: si gioca mercoledì 17 settembre e per Ivan Juric non poteva esserci prima più stuzzicante della sfida ai campioni d’Europa in carica.

Un big match che naturalmente sarà complicatissimo per l’Atalanta, arrivata finalmente alla prima vittoria in campionato al terzo tentativo: il 4-1 rifilato al Lecce ha dato sicuramente fiducia in vista della trasferta al Parco dei Principi, ma contro adesso c’è una vera corazzata che ha già dimostrato di saper giocare quasi a memoria.

Luis Enrique è riuscito a vincere la Champions League impostando una squadra priva di reali stelle ma con tanti giocatori di straordinaria qualità: non a caso ben nove di loro sono candidati alla vittoria del Pallone d’Oro, con Ousmane Dembélé favorito.

Lui però sarà uno dei grandi assenti questa sera; non che ai francesi cambi molto, nel senso che comunque ci sono calciatori in grado di vincere la partita. Vedremo però come si comporteranno gli orobici, ma ora dobbiamo leggere le probabili formazioni Psg Atalanta e lo facciamo subito, sciorinando le scelte da parte degli allenatori.

PRONOSTICO E QUOTE PSG ATALANTA

Studiando le quote Snai a margine delle probabili formazioni Psg Atalanta, possiamo dire che la Snai stabilisce in maniera chiara il favore ai campioni d’Europa: vale appena 1,43 volte quanto messo sul piatto il segno 1 per la vittoria transalpina, mentre il segno 2 che regola l’affermazione della Dea vi farebbe guadagnare 6,50 volte la somma investita e infine il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,75 volte quello che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATALANTA

LUIS ENRIQUE SENZA DUE BIG

Dicevamo allora che nelle probabili formazioni Psg Atalanta si registra l’assenza di Dembélé, ma a Luis Enrique manca anche Doué: le opzioni restano molteplici ma quella che va per la maggiore è l’inserimento di Barcola (doppietta al Lens nell’ultima di Ligue 1) spostando Kvaratskhelia a destra e lasciando a Gonçalo Ramos, in ballottaggio con Lee Kang-In, il ruolo di prima punta. Anche a centrocampo ci sono alternative: sabato Joao Neves e Fabian Ruiz sono partiti dalla panchina e dovrebbero tornare titolari così da completare la super mediana in compagnia di Vitinha, cui sono affidate le redini della manovra.

In difesa invece Zabarniy rimane una scelta più che concreta: l’ucraino, arrivato in estate dal Bournemouth, insidia la maglia di uno tra Marquinhos e Pacho che però, non avendo giocato contro il Lens, sono comunque favoriti per tornare a guidare il reparto arretrato a protezione del portiere Chevalier. Stesso discorso per Nuno Mendes a sinistra, mentre a destra è confermato Hakimi che in campionato ha anche indossato la fascia di capitano che questa sera, se sarà ovviamente titolare, tornerà sul braccio di Marquinhos.

JURIC E LE SUE SCELTE

Da un grande turnover alla possibilità di tantissime conferme, le probabili formazioni Psg Atalanta dal lato orobico ci dicono infatti che Juric potrebbe cambiare uno o due elementi rispetto alla vittoria contro il Lecce. Uno è Djimsiti, pronto a tornare in difesa in compagnia di Hien e verosimilmente Scalvini, che domenica ha stappato la partita con un gol e che è in vantaggio nei confronti di Kossounou, con Carnesecchi in porta. L’altro è invece Samardzic, che scalpita per avere un posto sulla trequarti: in questo caso lo dovrà strappare a Sulemana, che con Juric in panchina ha fin qui avuto parecchio spazio nell’Atalanta.

De Ketelaere naturalmente è confermato, così come Krstovic anche perché Scamacca è ancora ai box; come lui Ederson, il che ci dice che in mezzo al campo l’allenatore croato dovrà puntare nuovamente su Pasalic per affiancare De Roon. Sulle corsie laterali invece c’ sempre l’opzione dell’esperienza di Zappacosta, ma l’arrivo di Zalewski gli ha fatto perdere gerarchie a sinistra: l’ex di Roma e Inter rimane favorito anche al Parco dei Principi, Zappacosta comunque è in competizione anche con Bellanova sulla corsia destra.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATALANTA: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric