PROBABILI FORMAZIONI PSG ATLETICO MADRID: BIG O SECONDE LINEE?

Sicuramente le probabili formazioni Psg Atletico Madrid sono tra le più interessanti da andare ad analizzare nei primi giorni di questo nuovissimo Mondiale per Club 2025: le due squadre si affrontano alle ore 21:00 di domenica 15 giugno, siamo nella prima giornata del girone B e l’attesa è già ampia.

Il Psg, campione d’Europa in carica, ha finalmente spezzato la maledizione in Champions League e ora si gode il momento, prendendo questa competizione estiva come una sorta di “extra” comunque da provare a vincere, anche se in campo potrebbe andare qualche seconda linea in più rispetto al solito.

L’Atletico Madrid, che in Champions League aveva battuto il Psg nel super girone (e tra l’altro al Parco dei Principi), può fare lo stesso ragionamento: anche i Colchoneros arrivano stanchi al Mondiale per Club 2025, ma sicuramente meno soddisfatti dei risultati.

Si affrontano due allenatori dalle filosofie quasi opposte, anche per questo sarà molto intrigante scoprire cosa succederà in campo; intanto facciamo una valutazione sugli effettivi che potrebbero giocare al Rose Bowl di Pasadena, prendendoci del tempo per analizzare le probabili formazioni Psg Atletico Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE PSG ATLETICO MADRID

Studiando le probabili formazioni Psg Atletico Madrid capiamo anche quali siano le quote che la Snai ha emesso, la squadra favorita è quella francese perché il segno 1 per la sua vittoria ha un valore equivalente a 1,83 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola il successo dell’Atletico Madrid porta in dote una vincita pari a 3,80 volte la posta in palio e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 3,70 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATLETICO MADRID

I CAMPIONI D’EUROPA CON LUIS ENRIQUE

I migliori ci sono, ma non è detto che Luis Enrique li faccia giocare tutti: alcuni tra l’altro sono reduci dagli impegni con le nazionali. Per questo in porta possiamo pensare che a giocare sia Safonov, e non Gigio Donnarumma; davanti a lui Beraldo potrebbe avere una maglia da titolare al fianco di Marquinhos, da vedere poi se Kimpembe possa essere già in grado di fare il titolare mentre sulle corsie laterali le scelte sono minori, dunque sia Hakimi che Nuno Mendes potrebbero essere in campo dal primo minuto.

A centrocampo naturalmente si fanno gli stessi ragionamenti: Zaire-Emery è un forte candidato per iniziare questa partita, non è poi escluso che Luis Enrique possa dare fiducia ad almeno uno tra Moscardo e Mayulu se non entrambi, perché sia Vitinha che Fabian Ruiz e Joao Neves hanno giocato fino alla finale di Nations League. Per quanto riguarda il tridente offensivo, scommettiamo su Gonçalo Ramos come centravanti con Lee Kang-In e Barcola: ora, contro l’Atletico Madrid sarebbe partita da titolarissimi ma la condizione è quella che è e questo Mondiale per Club come detto può essere l’occasione per un po’ di turnover.

LE MOSSE DI SIMEONE

Anche Diego Simeone dunque studia la possibilità di turnover nelle probabili formazioni Psg Atletico Madrid, ma forse per lui sono maggiori i motivi per fare bene. Per questo in porta dovrebbe comunque andare Oblak, con Le Normand centrale difensivo e poi al suo fianco uno tra Lenglet, appena arrivato dal Barcellona, e José Gimenez, mentre a giostrare sulle corsie laterali possono essere Nahuel Molina, che aveva segnato in quella partita di Champions League al Parco dei Principi, e Javi Galan, poi ci sono dubbi anche per quanto riguarda il centrocampo.

Qui infatti Koke, grande veterano, potrebbe avere una maglia in compagnia di Marcos Llorente che potrebbe tornare a occupare la zona mediana del campo, potendo comunque fare anche il terzino destro; De Paul resta naturalmente ampiamente candidato per avere un posto nel settore nevralgico, sugli esterni lo stesso Llorente e Lino possono avere il posto. Davanti si dovrebbe puntare sull’usato sicuro di Griezmann, anche perché come noto ha dato l’addio alla nazionale e quindi non è stato impegnato con la Francia; insieme a lui potrebbe giocare Julian Alvarez, con Sorloth pronto dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATLETICO MADRID: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Beraldo, L. Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Lee Kang-In, Gonçalo Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; N. Molina, J. Gimenez, Lenglet, Galan; M. Llorente, De Paul, Pablo Barrios, Lino; Griezmann, J. Alvarez. Allenatore: Diego Simeone