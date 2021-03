Probabili formazioni Psg Barcellona/ Diretta tv: chi insieme a Messi?

Le probabili formazioni di Psg Barcellona ci introducono alla partita che domani sera al Parco dei Principi sarà valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020-2021. La situazione sembra definita già al termine della partita d’andata di tre settimane fa: il Barcellona è stato travolto per 4-1 al Camp Nou, il che significa che il ribaltone riuscito nel 2017 sarà ancora più difficile, sia perché la rimonta andrebbe fatta in Francia, sia perché ad oggi possiamo dire che il Paris Saint Germain sia più forte del Barcellona, che per di più sembra davvero aver perso la bussola, come dimostrano altri tracolli stagionali (e anche nel recente passato naturalmente). Per il Psg le premesse sono ideali: fallire sarebbe un delitto. Vedremo comunque come andranno le cose e cominciamo ad entrare in clima partita leggendo insieme le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Psg Barcellona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PSG BARCELLONA

Ricordiamo nel frattempo che Psg Barcellona sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite sito o app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BARCELLONA

LE SCELTE DI POCHETTINO

Per le probabili formazioni di Psg Barcellona, ecco che l’allenatore dei parigini Mauricio Pochettino ritrova Neymar, tuttavia il grande ex, che aveva saltato l’andata per infortunio, è diffidato e dunque potrebbe essere tenuto a riposo dandogli qualche giorno in più per il completo recupero. Nel tridente spazio a Di Maria, che potrebbe agire con Icardi e Mbappé, mattatore dell’andata con una tripletta: rischia dunque la panchina Moise Kean, ma saranno titolari gli altri due italiani, Florenzi come terzino destro e Verratti come mezzala, dal momento che ormai il regista del centrocampo del Psg è Gueye, anche se il pescarese può sempre affiancarlo alla conduzione della squadra, in un centrocampo completato poi da Leandro Paredes. In difesa, detto di Florenzi, il leader è un altro ex romanista, cioè Marquinhos; al suo fianco ci sarà Kimpembe mentre sulla corsia sinistra il favorito rimane Layvin Kurzawa, con Keylor Navas alle spalle di tutti in una sorta di Clasico per lui, ex Real Madrid.

LE MOSSE DI KOEMAN

Nelle ultime uscite Ronald Koeman ha fatto scelte che sembrano definitive: nelle probabili formazioni di Psg Barcellona ecco dunque che il tecnico olandese confermerà il ritorno al 4-3-3 con Mingueza che sembra favorito su Lenglet per affiancare Piqué al centro della difesa davanti a Ter Stegen, con Dest a destra (quasi un gioco di parole) e Jordi Alba terzino sinistro. In mezzo al campo resterà ancora in panchina Pjanic, perché il giovane Pedro sta trovando grande spazio con Koeman a completare la linea di centrocampo a tre che avrà poi Busquets come incontrista e Frenkie De Jong. In attacco la certezza è Leo Messi, che dovrebbe agire come consueto da punta centrale; in grande aumento le quotazioni di Ousmane Dembélé e poi dovrebbe esserci Griezmann a completare il tridente anche perché Ansu Fati, il giovane prodigio della Masia, è prossimo al rientro ma non ancora pronto per essere titolare domani sera.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi; Marquinhos, Kimpembe, L. Kurzawa; Verratti, Gueye, L. Paredes; Di Maria, Icardi, Mbappé. All. Pochettino.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Mingueza, Jordi Alba; F. De Jong, Sergio Busquets, Pedri; O. Dembélé, Messi, Griezmann. All. Koeman.



© RIPRODUZIONE RISERVATA