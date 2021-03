Probabili formazioni Psg Barcellona/ Quote, Icardi titolare? (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI PSG BARCELLONA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Psg Barcellona ci conducono all’analisi della partita che, in programma al Parco dei Principi mercoledì 10 marzo (calcio d’inizio alle ore 21:00), vale per il ritorno degli ottavi della Champions League 2020-2021. La situazione sembra definita: in uno dei momenti più complicati della sua stagione mediocre il Barcellona è stato travolto per 4-1 al Camp Nou, il che significa che per qualificarsi dovrà segnare almeno 4 gol sperando di non subirne alcuno, oppure farne uno in più per ogni rete segnata dai francesi.

Il ribaltone era riuscito nel 2017 (in maniera ancora più incredibile di quanto succederebbe oggi), ma quella era tutt’altra squadra: questa è decisamente inferiore anche solo in alcuni singoli, e in più sembra davvero aver perso la bussola come dimostrano altri risultati maturati in stagione. Vedremo comunque come andranno le cose, visto che il campo resta giudice sovrano; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche valutazione approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Psg Barcellona.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Psg Barcellona abbiamo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei transalpini vi permetterebbe di guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo blaugrana porta in dote 3,00 volte l’importo investito. L’eventualità che paga maggiormente è quella del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il valore ammonta a 4,00 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BARCELLONA

LE SCELTE DI POCHETTINO

Per Psg Barcellona Mauricio Pochettino ritrova Neymar: tuttavia il grande ex, che aveva saltato l’andata, è diffidato e dunque potrebbe essere tenuto a riposo dandogli qualche giorno in più per il completo recupero. Nel tridente spazio a Di Maria, che potrebbe agire con Icardi e Mbappé, mattatore dell’andata con una tripletta: in questo caso rimarrebbe in panchina Moise Kean, ma saranno titolari gli altri due italiani Florenzi e Verratti. Il primo come terzino destro, il secondo ormai stabilmente impiegato da mezzala: a condurre le danze centralmente sarà Gueye, ma di fatto il Psg gioca con due registi perché oltre al pescarese c’è Leandro Paredes che proverà anche a buttarsi negli spazi. In difesa il leader, che dopo l’addio di Thiago Silva è anche diventato capitano, resta Marquinhos; al suo fianco ci sarà Kimpembe mentre sulla corsia sinistra il favorito rimane Layvin Kurzawa, con Keylor Navas che gioca quasi un derby personale – da portiere – visti i trascorsi vincenti con il Real Madrid.

GLI 11 DI KOEMAN

Nelle ultime uscite Ronald Koeman sembra aver trovato la quadra: in Psg Barcellona il tecnico olandese conferma il ritorno al 4-3-3 e sembra che Mingueza sarà preferito a Lenglet per fare da partner di Piqué al centro della difesa, con Dest che agirà a destra e Jordi Alba, che si sta scoprendo goleador in questa annata, come terzino sinistro. In mezzo al campo resterà ancora in panchina Pjanic: il bosniaco verrà sostituito dal giovane Pedri che sta trovando grande spazio con Koeman, naturalmente a fare da frangiflutti ci sarà Sergio Busquets e a completamento della linea mediana, in maniera altrettanto scontata, avremo Frenkie De Jong. In attacco la certezza è Leo Messi, che dovrebbe agire da punta centrale; in grande aumento le quotazioni di Ousmane Dembélé che occuperà una delle corsie esterne. Ansu Fati, il giovane prodigio della Masia, è prossimo al rientro ma alza bandiera bianca per questa partita: dunque Griezmann sarà il terzo del reparto.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi; Marquinhos, Kimpembe, L. Kurzawa; Verratti, Gueye, L. Paredes; Di Maria, Icardi, Mbappé. Allenatore: Mauricio Pochettino

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Mingueza, Jordi Alba; F. De Jong, Sergio Busquets, Pedri; O. Dembélé, Messi, Griezmann. Allenatore: Ronald Koeman



