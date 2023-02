Probabili formazioni PSG Bayern/ Diretta tv: tanti big saranno assenti

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di PSG Bayern ci accompagnano verso una sfida stellare per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, anche se purtroppo molte stelle delle due squadre non stanno bene, creando diversi grattacapi ai due allenatori Christophe Galtier e Julian Nagelsmann. Resta il fatto che il sorteggio ha fatto davvero un brutto scherzo a francesi e tedeschi, perché l’incrocio sarà durissimo ed escluderà una di queste due big dai quarti di Champions League – se fosse il Paris Saint Germain, sarebbe l’ennesimo capitolo di una storia che sembra maledetta.

Di certo il Bayern Monaco in questa stagione non è fortunato con i sorteggi, perché nel girone ha avuto in sorte Inter e Barcellona, lo ha comunque vinto in grande stile e come “premio” ecco il PSG, che dal canto suo si è ritrovato incredibilmente secondo nell’arrivo a pari punti con il Benfica per il minor numero di gol segnati in trasferta nel girone a parità di ogni altro criterio. Da spettatori neutrali sarà però un grande spettacolo, andiamo allora a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di PSG Bayern.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN

LE MOSSE DI GALTIER

Subito focus sull’attacco francese per le probabili formazioni di PSG Bayern, perché Mbappé sia è infortunato e pure Messi è in dubbio, quindi il rischio è che l’unica stella in campo sia Neymar. Ovviamente si farà di tutto per avere in campo almeno l’argentino, con Ekitiké che sarebbe a questo punto titolare insieme ai due ex Barcellona, mentre se rinunciasse pure Messi potrebbe cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico per l’allenatore Christophe Galtier. Per ora ipotizziamo il modulo 4-3-3, nel quale in porta giocherà Donnarumma, protetto da una difesa con Hakimi a destra, Sergio Ramos e Marquinhos centrali e Bernat a sinistra; a centrocampo invece i tre titolari dovrebbero essere l’altro azzurro Verratti, l’ex “napoletano” Fabián Ruiz e Vitinha.

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Bisogna dire che pure Julian Nagelsmann ha grattacapi per stilare le probabili formazioni PSG Bayern, perché sono infortunati o come minimo acciaccati Neuer, Lucas Hernandez, Mazraoui, Gravenberch, Mané e Choupo-Moting, un elenco a dir poco impressionante. Tenuto conto di tutto questo, proviamo a stilare un modulo 4-2-3-1, che potrebbe avere questi titolari: Ulreich in porta; il colpo di gennaio Cancelo come terzino destro per aprire la difesa a quattro con De Ligt, Upamecano ed infine a sinistra Davies; in mediana ci aspettiamo come titolari Kimmich e Goretzka; sulla trequarti offensiva invece dovrebbero trovare posto Coman a destra, Musiala in posizione centrale e Sané come ala sinistra alle spalle del veterano Muller, che dovrebbe quindi agire come prima punta nel modulo del Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Verratti, Fabián Ruiz, Vitinha; Messi, Ekitiké, Neymar. All. Galtier.

BAYERN (4-2-3-1): Ulreich; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Muller. All. Nagelsmann.











