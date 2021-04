Probabili formazioni Psg Bayern Monaco/ Quote: Flick ha molti assenti

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN MONACO: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco ci introducono alla partita che questa sera al Parco dei Principi vedrà sfidarsi le due finaliste della passata edizione nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Bayern è detentore, ma adesso il favore del pronostico va al Psg, vincitore per 2-3 sei giorni fa sotto la neve in Germania e ora chiamato a completare l’opera in casa propria, magari approfittando di avversari falcidiati dalle assenze, come scopriremo fra poco. Al Bayern Monaco dunque serve davvero una grande impresa, mentre il Psg è vicino alle semifinali, trascinato magari di nuovo da Kylian Mbappé, già incontenibile all’andata. Tutto questo premesso, andiamo però adesso a scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco a poche ore dall’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Psg Bayern Monaco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti forse a sorpresa gli ospiti tedeschi, infatti il segno 2 è quotato a 2,10. Si sale poi a quota 3,00 in caso di segno 1 per la vittoria del Psg, infine il pareggio varrebbe ben 4,00 volte la posta in palio sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN MONACO

LE MOSSE DI POCHETTINO

Nelle probabili formazioni di Psg Bayern Monaco spiccano per Mauricio Pochettino i rientri di Verratti e Florenzi: il modulo di riferimento per il Paris Saint Germain è sempre il 4-2-3-1 e i due italiani dovrebbero essere titolari. Davanti a Navas dunque ecco Florenzi come terzino destro, Danilo e Kimpembe che dovrebbero essere titolari nella coppia difensiva centrale e Diallo come terzino sinistro. In mediana ecco la coppia formata da Gueye e il rientrante Paredes, mentre Verratti dovrebbe andare a collocarsi sulla linea della trequarti, in posizione centrale tra due esterni di lusso quali Neymar a destra e Di Maria a sinistra. Completerà infine l’attacco in posizione di prima punta l’autore della doppietta nel match di andata, mattatore sotto la neve di Monaco: parliamo naturalmente di Kylian Mbappé.

LE SCELTE DI FLICK

Lista di assenti davvero preoccupante per Hans-Dieter Flick, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Psg Bayern Monaco sul fronte bavarese, ma con notevoli difficoltà: per il Bayern questo non è di certo un momento ideale. Ipotizzato il 4-2-3-1 come modulo di partenza, dovremmo vedere dal primo minuto Neuer in porta, con la difesa a quattro composta dai due terzini Pavard e Davies, più Boateng e Hernandez al centro: situazione anomala ma forse necessaria, perché anche in mediana si dovrà fare di necessità virtù con Alaba che verrà avanzato a centrocampo per far compagnia a Kimmich. In avanti rimane dubbia la presenza di un acciaccato Coman, mentre sono sicuramente assenti i vari Goretzka piuttosto che Lewandowski, l’assenza naturalmente più pesante di tutte: il francese dovrebbe comunque stringere i denti e farsi vedere in campo dal primo minuto come esterno offensivo sinistro, in compagnia di Sanè a destra e Muller in posizione centrale alle spalle del centravanti, che sarà di nuovo l’ex di turno Choupo Moting.

IL TABELLINO DI PSG BAYERN MONACO

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé All. Pochettino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting All. Flick.



