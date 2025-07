Probabili formazioni PSG Bayern: quote, moduli e titolari del quarto di finale del Mondiale per Club 2025, oggi sabato 5 luglio

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN: QUANTE STELLE FRA I TITOLARI

Dai campioni ci si aspetta sempre tanto e allora è davvero affascinante leggere i nomi che vanno a comporre le probabili formazioni PSG Bayern, cioè le possibili scelte di Luis Enrique e Vincent Kompany come titolari per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025, che ad Atlanta faranno incrociare due potenze del calcio europeo che puntano a prendersi il mondo.

Il PSG ha già vinto tutto nel corso della stagione, perché la tanto sospirata prima Champions League nella storia del Paris Saint Germain ha coronato un Triplete. Insomma, finalmente i successi non si limitano più ai confini della Francia, ma è chiaro che ora Luis Enrique all’Europa vorrebbe aggiungere il Mondiale: negli ottavi di finale ha travolto per 4-0 l’Inter Miami mandando a casa l’ex Leo Messi, adesso però ovviamente il livello della sfida è ancora più alto.

Il Bayern Monaco invece in Champions League è stato eliminato dall’Inter, però con mister Kompany si è ripreso la Bundesliga dopo un solo anno di digiuno e adesso vuole rimettersi al centro del calcio internazionale sfruttando l’occasione del Mondiale per Club. Negli ottavi per i bavaresi è arrivata una bella vittoria con un divertente 4-2 contro il Flamengo e allora tutto è pronto per la sfida che ricorda la dolce finale 2020 di Champions.

In effetti negli ultimi anni sono stati davvero tanti gli incroci in Champions League tra francesi e tedeschi: le due squadre si conoscono bene, un elemento in più da tenere in considerazione fra pochissimo, leggendo moduli e titolari nelle probabili formazioni PSG Bayern…

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su PSG Bayern potrebbe vedere favoriti i francesi secondo le quote Snai: segno 1 a 2,20 contro la quota di 3,05 in caso di vittoria tedesca. Il pareggio invece allungherebbe la partita e alzerebbe le vincite, grazie al valore di 3,55 sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN

ECCO CHI GIOCA PER LUIS ENRIQUE

Le probabili formazioni PSG Bayern sono un elenco di grandi campioni da entrambe le parti. Luis Enrique nel suo modulo 4-3-3 partirà subito forte con Donnarumma in porta e Hakimi terzino destro, a guidare la difesa avremo capitan Marquinhos, con Pacho e Mendes per completare la retroguardia del Paris Saint Germain; non si scherza nemmeno a centrocampo, dove attendiamo dal primo minuto il terzetto con Neves, Fabian Rui e Vitinha, infine nel tridente puntiamo su Doue e Kvaratskhelia come ali ai fianchi della prima punta Dembele.

GRANDI NOMI ANCHE PER KOMPANY

La risposta di Vincent Kompany sarà a sua volta di livello altissimo nelle probabili formazioni PSG Bayern, a cominciare dal portiere e capitano Neuer. Ci sarà una differenza tattica perché il modulo è il 4-2-3-1, in comune c’è la difesa a quattro, che per i tedeschi potrebbe essere con Laimer, Tah, Upamecano e Stanisic; la coppia Goretzka-Kimmich è una garanzia assoluta nel cuore della manovra bavarese; in attacco non mancano le opzioni, noi puntiamo su una trequarti con Olise, Musiala e Gnabry per innescare il bomber e numero 9 Kane.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Ruiz, Vitinha; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. All. Kompany.