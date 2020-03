Probabili formazioni Psg Borussia Dortmund/ Diretta tv: out Verratti e Meunier

Le probabili formazioni di Psg Borussia Dortmund riguardano il ritorno degli ottavi in Champions League 2019-2020: al Parco dei Principi si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 11 marzo ed è tutto ancora in bilico, perché nella partita di andata i tedeschi hanno vinto 2-1 e dunque alla formazione di casa basterebbe un solo gol per qualificarsi ai quarti, naturalmente senza incassarne. Al Signal Iduna Park avevamo assistito ad un grande spettacolo tra due squadre che hanno idee propositive e giocano un ottimo calcio; sulla carta il Paris Saint Germain parte favorito ma deve spezzare la maledizione della Champions League, perché in questa epoca di grandi investimenti non è mai andato oltre i quarti di finale e l’anno scorso era stato eliminato dopo aver segnato due gol in trasferta, sul campo del Manchester United. Vediamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco; mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio possiamo leggere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Psg Borussia Dortmund.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BORUSSIA DORTMUND

I DUBBI DI TUCHEL

L’ex Thomas Tuchel avrà qualche dubbio nello schierare le probabili formazioni di Psg Borussia Dortmund: a centrocampo mancheranno lo squalificato Verratti e l’infortunato Ander Herrera, fuori dai giochi anche Meunier ma i problemi veri sono davanti, dove Mbappé e Cavani non si sono allenati o lo hanno fatto parzialmente e rischiano di non esserci. Dunque Keylor Navas in porta, davanti a lui potrebbe recuperare in tempo Thiago Silva che farebbe nuovamente spostare Marquinhos in mediana, con Kimpembé da centrale e Kehrer spostato invece a destra, con Layvin Kurzawa sull’altro versante. A centrocampo si dovrebbe sempre giocare a tre: le due mezzali usciranno da un ballottaggio che coinvolge Gueye (favorito), Leandro Paredes e Draxler. Nel tridente, senza Mbappé e Cavani giocherebbero Di Maria e Icardi; confermato dunque il solo Neymar, ma i due big possono comunque provare ad andare in panchina.

GLI 11 DI FAVRE

Dalle probabili formazioni di Psg Borussia Dortmund, lato tedesco, mancheranno Delaney e Reus; Lucien Favre dovrebbe affrontare questa partita con un 3-4-2-1 nel quale capitan Piszczek, Hummels e Zagadou agiscono a protezione di Burki, mentre si allargano e avanzano sulla linea dei centrocampisti gli esterni Hakimi – in gol anche sabato al Borussia Park – e Raphael Guerreiro, che saranno confermati probabilmente al pari di Emre Can, diventato subito titolare appena dopo l’arrivo, e Witsel. Alle spalle della prima punta, che naturalmente sarà lo straordinario Haaland, torna Sancho che è partito dalla panchina in campionato: a lasciargli il posto dovrebbe essere Brandt vista la conferma di Thorgan Hazard, dunque rispetto alla vittoria di Monchengladbach Favre dovrebbe operare un solo cambio, sapendo comunque di poter contare, dalla panchina, sul giovanissimo Reyna e su elementi come Dahoud e Gotze, che possono portare tanta qualità in una partita che si preannuncia davvero complicata.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Kimpembé, Thiago Silva, L. Kurzawa; Gueye, Marquinhos, L. Paredes; Di Maria, Icardi, Neymar

A disposizione: Sergio Rico, Kouassi, Bernat, Sarabia, Draxler, Mbappé, Cavani

Allenatore: Thomas Tuchel

Squalificati: Meunier, Verratti

Indisponibili: A. Herrera

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Raphael Guerreiro; Sancho, T. Hazard; Haaland

A disposizione: Hitz, Akanji, Schmelzer, Dahoud, Reyna, Brandt, Gotze

Allenatore: Lucien Favre

Squalificati: –

Indisponibili: Delaney, Reus



