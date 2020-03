Probabili formazioni Psg Borussia Dortmund/ Quote, Mbappé ci sarà? (Champions League)

Ecco le probabili formazioni di Psg Borussia Dortmund: il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 va in scena al Parco dei Principi, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 11 marzo. Tutto ancora in bilico, visto che all’andata i gialloneri hanno vinto 2-1 grazie alla doppietta di Haaland; per qualificarsi i transalpini hanno bisogno di un semplice 1-0, ma il Dortmund ha comunque due risultati su tre a disposizione e soprattutto Thomas Tuchel deve fronteggiare alcune assenze importanti e ha il dubbio Mbappé. Insomma: Lucien Favre potrebbe prendersi i quarti di finale, mentre per i transalpini potrebbe essere l’ennesimo fallimento di una gestione che ha avuto (e ha) grandi disponibilità economiche ma che per il momento non è ancora riuscita anche solo a centrare una semifinale europea. Ora però è arrivato il momento di analizzare al meglio le possibili scelte da parte dei due allenatori, valutando dunque nel dettaglio le probabili formazioni di Psg Borussia Dortmund.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per il pronostico su Psg Borussia Dortmund indicano nella squadra francese quella favorita per la vittoria: il segno 1 da giocare per questa eventualità vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,75 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 4,25 per il segno X che identifica il pareggio. Il successo esterno dei tedeschi, regolato come sempre dal segno X, porta in dote un guadagno pari a 4,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BORUSSIA DORTMUND

I DUBBI DI TUCHEL

Dubbio Mbappé quindi nelle probabili formazioni di Psg Borussia Dortmund: l’attaccante ha un forte mal di gola e potrebbe non farcela a scendere in campo. Tuchel dovrebbe comunque portarlo in panchina; anche con lui in campo però il tridente non sarebbe certo, perché potrebbe essere lui a giocare da prima punta e Di Maria, che ha grande visione di gioco, da esterno destro lasciando Neymar a sinistra. Cosa che escluderebbe ovviamente Icardi; a centrocampo i ballottaggi sono vivi tenendo conto del fatto che Verratti è squalificato. Tuchel ha recuperato Thiago Silva, il che significa che Marquinhos può tornare a giocare in mediana; con il brasiliano in quella posizione ci sono Gueyé e Leandro Paredes favoriti su Leandro Paredes per agire sulle mezzali, attenzione però alla propensione offensiva di Sarabia e Draxler che possono assolutamente tornare utili. Per quanto riguarda la difesa, Kehrer si allarga a destra sostituendo Meunier – lui pure squalificato – poi Layvin Kurzawa a sinistra con Keylor Navas che naturalmente sarà il portiere.

LE SCELTE DI FAVRE

Anche Lucien Favre deve rinunciare a elementi importanti nelle probabili formazioni di Psg Borussia Dortmund: sempre fuori Reus e con lui anche Delaney. La squadra potrebbe essere la stessa che ha giocato in Bundesliga, con la sola eccezione di Brandt: il giovane tedesco andrebbe in panchina favorendo il rientro di Jadon Sancho che sarà comunque titolare, al fianco probabilmente di Thorgan Hazard e a supporto dello scatenato Haaland. A centrocampo invece Witsel e Emre Can formano nuovamente una cerniera mediana che sembra aver già trovato le giuste distanze e una buona sintonia; nessun dubbio sulle corsie laterali dove agiranno Hakimi (terzino goleador) e Raphael Guerreiro che sono in grado di tenere sempre alto il baricentro della squadra, alle loro spalle la difesa a tre sarà comandata da Hummels che avrà al suo lato un altro veterano come Piszczek, lui pure reduce della finale di Champions League giocata 7 anni fa, e il giovanissimo Zagadou che sta disputando una stagione egregia. Lo svizzero Burki difenderà i pali della porta.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Kimpembé, Thiago Silva, L. Kurzawa; Gueye, Marquinhos, L. Paredes; Mbappé, Icardi, Neymar

A disposizione: Sergio Rico, Kouassi, Bernat, Sarabia, Draxler, Di Maria, Cavani

Allenatore: Thomas Tuchel

Squalificati: Meunier, Verratti

Indisponibili: A. Herrera

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Raphael Guerreiro; Sancho, T. Hazard; Haaland

A disposizione: Hitz, Akanji, Schmelzer, Dahoud, Reyna, Brandt, Gotze

Allenatore: Lucien Favre

Squalificati: –

Indisponibili: Delaney, Reus



