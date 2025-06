Probabili formazioni Psg Botafogo: valutiamo le scelte di campo in vista della partita valida per il girone B nel Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BOTAFOGO: COSA FARÀ LUIS ENRIQUE?

Certamente intriganti le probabili formazioni Psg Botafogo, partita che alle ore 3:00 di venerdì 20 giugno ci presenta le due squadre nel girone B del Mondiale per Club 2025. C’è soprattutto una curiosità: quanto cambierà Luis Enrique dopo aver strapazzato l’Atletico Madrid con un 4-0?

Da capire, perché nella trionfale campagna in Champions League abbiamo visto come il Psg abbia parecchie armi a disposizione e tanti calciatori che sono potenzialmente titolari, il Mondiale per Club 2025 è lungo e la sensazione è che si voglia provare a dare spazio a tutti, sempre con lo sguardo alla possibilità di vincere.

Sicuramente poi il Psg non dovrà commettere l’errore di sottovalutare la partita: il Botafogo resta comunque una squadra interessante, all’esordio ha vinto contro i Seattle Sounders e adesso si testa contro una delle migliori formazioni al mondo nel tentativo di fare il colpo grosso, che comunque sarà complicato.

Osserveremo e valuteremo; la prima analisi va fatta sulle potenziali scelte di campo da parte dei due allenatori, ed è per questo che adesso possiamo spendere qualche riga nel provare a tracciare le probabili formazioni Psg Botafogo per questa notte.

QUOTE E PRONOSTICO PSG BOTAFOGO

I campioni d’Europa sono chiaramente favoriti in questa sfida, con le probabili formazioni Psg Botafogo abbiamo le quote della Snai a indicare in 1,18 volte la posta in palio l’opzione della vittoria francese (segno 1), con il successo del Fogao che, regolato dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 12,00 volte quello che avrete messo sul piatto. Il pareggio, per il quale puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 7,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BOTAFOGO

POSSIBILE TURNOVER PER LUIS ENRIQUE

Turnover o non turnover? Nelle probabili formazioni Psg Botafogo optiamo per una formazione vicina a quella titolare, eventualmente i Seattle Sounders potrebbero poi portare alla rivoluzione per Luis Enrique. Intanto Ousmane Dembélé non è ancora al top e dovrebbe rimanere fuori un’altra volta: nel tridente allora conferma per Gonçalo Ramos da centravanti con Kang-In Lee che può fare l’esterno a destra confermando Kvaratskhelia sull’altro versante, ricordando che anche Barcola è ai box c’è anche l’opzione Ibrahim Mbaye per una delle due corsie.

In mezzo al campo Zaire-Emery o Mayulu potrebbero essere titolari: qui da vedere al posto di chi perché tra Fabian Ruiz, Vitinha e Joao Neves possono riposare tutti. Lo stesso vale per la difesa, dove Marquinhos potrebbe essere affiancato da Beraldo dando un po’ di riposo a Pacho; a destra giocherebbe comunque Hakimi, sull’altro versante invece può esserci spazio per Lucas Hernandez nella staffetta con Nuno Mendes, in porta invece possibile e probabile conferma per Gigio Donnarumma ma anche lui certamente potrebbe essere rimpiazzato da Safonov, magari appunto nell’ultima partita del girone.

LA RISPOSTA DI PAIVA

Diverse le scelte di Renato Paiva, che per le probabili formazioni Psg Botafogo pensa alla conferma di tutti gli effettivi che hanno vinto all’esordio. Certamente qualcosa potrebbe cambiare: per l’attacco ad esempio ci sono due ex Serie A come Joaquin Correa e Arthur Cabral che insidiano la maglia di Mastriani, verso la conferma invece Igor Jesus che ha segnato contro i Seattle Sounders. Il 4-4-2 del Fogao è a dire il vero un 4-2-4, perché in fase di possesso la zona di competenza di Artur e Savarino tende ad alzarsi; in mezzo resta dunque la cerniera formata da Marlon Freitas e Gregore.

Per quanto riguarda la difesa, Barboza è stato ammonito e dunque con una diffida in atto potrebbe essere sostituito da Kaio, anche se la sensazione è che giocherà comunque lui; Jair Cunha, lui pure in gol lunedì notte, sarà il secondo centrale con John Victor regolarmente tra i pali del Botafogo, a completare questo schieramento saranno allora i due terzini che dovrebbero essere Vitinho, che agisce a destra, e Alex Telles – che ben conosciamo – che percorrerà la corsia mancina del campo.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BOTAFOGO: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, L. Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Mayulu; Lee Kang-In, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

BOTAFOGO (4-4-2): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles; Artur, Marlon Freitas, Gregore, Savarino; J. Correa, Igor Jesus. Allenatore: Renato Paiva