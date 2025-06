Probabili formazioni Psg Inter Miami: le scelte di Luis Enrique e Mascherano per l'ottavo di finale del Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI PSG INTER MIAMI: INCROCI INTERESSANTI!

Grande interesse nel leggere le probabili formazioni Psg Inter Miami, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 29 giugno come ottavo di finale del Mondiale per Club 2025: tanti incroci di suggestione come quello di Leo Messi che ritrova la squadra con cui ha giocato per due anni, ma ovviamente non solo.

Intanto bisogna dire che l’Inter Miami ha perso il diritto di rimanere all’Hard Rock Stadium essendo arrivato secondo nel suo girone, ma intanto ha saputo superare una prima fase nella quale era presente anche il Porto e quindi ha fatto certamente bene, ma adesso si tratta di affrontare i campioni d’Europa in carica.

C’è l’esperienza giusta nella squadra di Javier Mascherano, ma in pochi effettivi; il Psg invece è una squadra che dopo aver vinto la Champions League è arrivato al Mondiale per Cub 2025 confermando di volerlo vincere.

Assorbita la sconfitta contro il Botafogo si è preso il primo posto nel girone ed è super favorito per volare ai quarti, ma questo ce lo dovrà dire il campo. Adesso però noi dobbiamo provare a capire in che modo i due allenatori intendano presentarsi in campo ad Atlanta, dunque facciamo le nostre valutazioni sulle probabili formazioni Psg Inter Miami.

PSG INTER MIAMI, QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che possiamo citare a margine delle probabili formazioni Psg Inter Miami sono quelle della Snai, con vantaggio netto per i campioni d’Europa che sono forti di un valore corrispondente a 1,19 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, per contro il segno 2 che regola il successo degli statunitensi vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 13,00 volte la vostra giocata, infine ecco il segno X che regola il pareggio e porta in dote una vincita pari a 7.00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI PSG INTER MIAMI

LUIS ENRIQUE HA CERTEZZE

Possiamo ipotizzare che, al netto di Ousmane Dembélé ancora non in condizione, Luis Enrique stia pensando alle probabili formazioni Psg Inter Miami con il 4-3-3 che ha dominato la finale di Champions League. Quindi, conosciamo molto bene gli effettivi sul terreno di gioco: in porta Gigio Donnarumma, davanti a lui Marquinhos in compagnia di Pacho e sulle corsie laterali a giocare come terzini ci saranno Hakimi a destra e Nuno Mendes a sinistra, poi come sempre il centrocampo sarà affidato quasi interamente alle geometrie di Vitinha.

Con lui però giocano due ottimi calciatori come Fabian Ruiz e Joao Neves, in una linea mediana nella quale come sappiamo questi elementi sono soliti scambiarsi le posizioni per non dare punti di riferimento; davanti, anche per assenza di alternative, la prima punta dovrebbe essere ancora Gonçalo Ramos a meno che ci sia un utilizzo contemporaneo di Doué, Barcola e Kvaratskhelia, a quel punto uno dei primi due potrebbe giocare come centravanti tattico ma sembra essere un’ipotesi abbastanza azzardata, pur se Luis Enrique potrebbe sempre pensare di attuarla.

GLI 11 DI MASCHERANO

Sarà il solito 4-2-4 quello che Javier Mascherano manderà in campo ad Atlanta, per le probabili formazioni Psg Inter Miami le sorprese dovrebbero essere poche. Intanto, è rientrato Jordi Alba: se darà garanzie il veterano spagnolo sarà in campo da titolare a sinistra, al posto di Noah Allen, con Weigandt sull’altro versante e due difensori centrali che probabilmente saranno Avilés e Falcon, con Ustari in porta. A centrocampo scontata la presenza di Sergio Busquets; resta favorito per affiancarlo il figlio d’arte Federico Redondo, in alternative è pronto Cremaschi.

A giocare sulle corsie laterali ecco invece Tadeo Allende, in gol contro il Palmeiras, e un altro degli intoccabili di questa squadra che è Telasco Segovia; davanti, naturalmente non c’è nemmeno bisogno di specificarlo, ci sono Messi e Luis Suarez con il Pistolero che ha anche trovato il primo gol nel Mondiale per Club 2025 nell’ultima partita del girone. Tempi duri per Allen Obando che deve fare da alternativa a questi due mostri sacri, ma nel corso della partita anche lui potrebbe avere una chance.

PROBABILI FORMAZIONI PSG INTER MIAMI: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

INTER MIAMI (4-2-4): Ustari; Weigandt, Avilés, Falcon, Jordi Alba; Sergio Busquets, Fe. Redondo; T. Allende, Messi, L. Suarez, T. Segovia. Allenatore: Javier Mascherano