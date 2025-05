PROBABILI FORMAZIONI PSG INTER: CHI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Le probabili formazioni Psg Inter sono il passaggio fondamentale verso la finale di Champions League di stasera a Monaco di Baviera, perché le mosse di Luis Enrique e Simone Inzaghi potrebbero essere fondamentali in una partita che potrebbe essere equilibrata. Il Paris Saint Germain ha salutato alcune stelle ma sembra essere diventato più squadra e con questa qualità punta a vincere la prima Coppa dei Campioni della sua storia, completando anche il Triplete stagionale, dopo un cammino molto inglese con il Liverpool, l’Aston Villa e infine l’Arsenal dagli ottavi alla semifinale.

L’Inter è invece alla seconda finale in tre anni: nel 2023 oggettivamente era stata una grande sorpresa, stavolta invece è il premio a una crescita notevole del gruppo nerazzurro anche ai massimi livelli internazionali, sublimata dalle grandi imprese contro il Bayern ai quarti proprio nello stesso stadio della finale e naturalmente contro il Barcellona in una semifinale che entrerà di buon diritto nella storia del calcio. Adesso però c’è l’ultimo gradino da salire, vediamo chi avrà il compito di provarci fin dal primo minuto con le probabili formazioni Psg Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo anche al pronostico su Psg Inter, sulla carta sfavorevole ai nerazzurri: per le quote Snai abbiamo a 2,25 la vittoria del Psg contro la quotazione di 3,30 per il successo dell’Inter e anche in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI PSG INTER

ECCO KVARA PER LUIS ENRIQUE

Kvaratskhelia a disposizione è stata la notizia principale per Luis Enrique nei giorni scorsi circa le probabili formazioni Psg Inter. Il georgiano ex Napoli sarà quindi l’ala sinistra del tridente che vede anche il ballottaggio fra Barcola e Doué mentre la certezza è Dembelé come prima punta. Il modulo dei francesi è il 4-3-3 e in porta avremo evidentemente Donnarumma; davanti a lui il grande ex Hakimi per aprire la difesa a quattro con Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes a sinistra; infine nel centrocampo a tre del Paris Saint Germain i titolari dovrebbero essere Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, uno dei tanti ex della nostra Serie A sbarcati a Parigi.

TORNA LAUTARO PER INZAGHI

Logicamente per la finale di Champions League si schierano tutti i big, anche perché la preparazione nelle ultime settimane è stata mirata a questa partita. Per Simone Inzaghi quindi le probabili formazioni Psg Inter ci daranno il solito modulo 3-5-2 con tutti i titolari di riferimento: Sommer in porta protetto dal rientrante Pavard che andrà a comporre con Acerbi e Bastoni la difesa a tre; esterno destro Dumfries e sulla sinistra spingerà Dimarco, con Barella e Mkhitaryan invece ai fianchi del regista Calhanoglu nel cuore del gioco dell’Inter; infine ecco il recupero di Lautaro Martinez, che dopo il Barcellona ha lavorato appositamente per questa partita e sarà regolarmente presente in attacco al fianco di Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI PSG INTER: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.