Probabili formazioni PSG Juventus/ Diretta tv: Paredes osservato speciale

PROBABILI FORMAZIONI PSG JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di PSG Juventus ci avviciniamo naturalmente alla super sfida che domani sera sarà la partita di cartello per aprire l’avventura della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Subito la partita più difficile del gruppo per la Juventus di Massimiliano Allegri, esame naturalmente assai impegnativo per i bianconeri che non hanno convinto troppo nella parte iniziale del campionato con tre pareggi in cinque giornate, l’ultimo dei quali a Firenze, con un gioco che non decolla.

Servirebbe dunque un salto di qualità, a maggior ragione per affrontare un PSG che naturalmente ha nella Champions League la sua ossessione – da questo punto di vista le due formazioni sono molto simili. Al Paris Saint Germain non basta dominare in Francia, comincia una nuova campagna europea e naturalmente i transalpini vogliono metterla in discesa. Andiamo allora adesso senza indugio a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di PSG Juventus.

DIRETTA PSG JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che PSG Juventus sarà visibile domani sera in diretta tv in chiaro su Canale 5, ed inoltre su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). La diretta streaming video della partita di Champions League sarà invece garantita su Sportmediaset, Sky Go e NowTV.

PROBABILI FORMAZIONI PSG JUVENTUS

LE MOSSE DI GALTIER

Nelle probabili formazioni di PSG Juventus, l’allenatore dei francesi Christophe Galtier dovrebbe schierare un modulo 3-4-3 di forte impronta offensiva, naturalmente puntando a sfruttare nel migliore dei modi tutta la qualità di gioco di cui il Paris Saint Germain dispone. Ci sono comunque grandi nomi anche in difesa, perché in porta ci sarà Donnarumma e davanti a lui dovrebbero giocare nella difesa a tre parigina Sergio Ramos, Marquinhos e Pereira.

Passando poi a centrocampo, ci attendiamo esterno destro Hakimi, poi Renato Sanches e Verratti nel cuore della mediana del PSG, infine Mendes dovrebbe essere il titolare sulla fascia destra; quanto al tridente d’attacco, è perfino inutile spendere troppi commenti, basterebbe dire che i titolari del Paris Saint Germain là davanti saranno Messi, Mbappé e Neymar.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, invece, le probabili formazioni di PSG Juventus dovrebbero vedere i bianconeri schierarsi al Parco dei Principi secondo un modulo 4-3-3, almeno sulla carta quindi a sua volta piuttosto offensivo: Perin in porta stante l’assenza di Szczesny e davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro Cuadrado, Bonucci, Bremer e De Sciglio.

A centrocampo, detto che le due mezzali dovrebbero essere Locatelli e McKennie, spiccherà naturalmente la presenza in mezzo a loro del grande ex Paredes, il cui passaggio dal PSG alla Juventus si è concretizzato appena settimana scorsa; infine il tridente d’attacco bianconero sarà formato da Di Maria a destra, Vlahovic naturalmente centravanti e Kostic ala sinistra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI PSG JUVENTUS

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Locatelli, Paredes, McKennie; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

