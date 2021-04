Probabili formazioni Psg Manchester City/ Diretta tv: ecco Florenzi e Verratti

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY: CHI SCENDERÀ IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Psg Manchester City ci accompagnano verso quella che domani sera sarà una partita stellare per l’andata delle semifinali della Champions League edizione 2020-2021. Le mosse di Mauricio Pochettino e Pep Guardiola sono tutto sommato semplici: in campo tutti i migliori con l’obiettivo di conquistare la finale nella quale poi lanciare l’assalto al titolo europeo, che ancora manca nelle bacheche sia del Paris Saint Germain sia del Manchester City.

Il cammino del Psg è stato finora esaltante, dal momento che agli ottavi ha eliminato il Barcellona e nei quarti ha fatto fuori il Bayern; più tranquillo il cammino del Manchester City, che nei quarti ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund ma in compenso sta dominando anche in Inghilterra, mentre in Ligue 1 il Psg sta soffrendo più del solito. Il mirino tuttavia è posto soprattutto sulla Champions League: andiamo allora ad analizzare tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Psg Manchester City.

DIRETTA PSG MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI POCHETTINO

Nelle probabili formazioni di Psg Manchester City, l’allenatore di casa Mauricio Pochettino dovrebbe scegliere l’attacco di massimo prestigio per il suo 4-3-3, dunque spazio al tridente composto da Neymar, Mbappè e Di Maria per il Paris Saint Germain, con Icardi e Kean alternative comunque di primissimo livello dalla panchina in caso di necessità a partita in corso. Non sono di certo queste le partite in cui fare esperimenti, ecco allora le certezze più consolidate anche a centrocampo, dove i tre titolari per i parigini saranno infatti Paredes, Gueye e l’azzurro Verratti. Per quanto riguarda infine la difesa del Psg, ci aspettiamo naturalmente in porta Keylor Navas, davanti a lui la retroguardia a quattro composta dall’altro azzurro Florenzi come terzino destro, Kehrer e Kimpembe nella coppia centrale ed infine Kurzawa sulla corsia di sinistra.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Discorso molto simile anche per Pep Guardiola: poche sorprese dalle probabili formazioni di Psg Manchester City anche in casa inglese, d’altronde in una semifinale stellare di Champions League ognuno schiera i migliori giocatori a sua disposizione. Nello speculare modulo 4-3-3 adottato anche dal Manchester City, Guardiola dovrebbe confermare Foden come falso nove, con Bernardo Silva e Mahrez ad agire sulle fasce per completare il tridente offensivo dei Citizens. In mezzo avremo l’eccellente centrocampo a tre composto senza ombra di dubbio da Rodri come perno centrale con le due mezzali Gundogan e De Bruyne ai suoi fianchi. Infine, nella difesa degli ospiti inglesi, avremo tra i pali Ederson e davanti a lui la retroguardia a quattro composta da destra a sinistra da Walker, Ruben Dias, Laporte e Cancelo, anche in questo caso dunque senza novità di spicco.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. All. Guardiola.



