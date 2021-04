Probabili formazioni Psg Manchester City/ Quote: certezze per i due mister

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Psg Manchester City presetiamo la sfida stellare che ci attende stasera al Parco dei Principi di Parigi nell’andata delle semifinali della Champions League 2020-2021. Si affrontano infatti due big accomunate dall’obiettivo di vincere finalmente la prima Champions League della storia, trofeo che ancora manca nel palmares di Paris Saint Germain e Manchester City. Le mosse di Mauricio Pochettino e Pep Guardiola sono dunque attesissime, anche se a dire il vero in una partita del genere logicamente ci si affida alla formazione tipo.

Il cammino del Psg è stato finora esaltante in Champions League, dal momento che agli ottavi ha eliminato il Barcellona e nei quarti ha avuto la meglio sul Bayern, anche se questo forse sta costando qualche patema in più del previsto in campionato; più “tranquillo” (nei limiti del possibile) il cammino del Manchester City, che nei quarti si è imposto sul Borussia Dortmund e nel frattempo sta dominando anche in Inghilterra. Tutto questo è il contesto, ma naturalmente adesso andiamo ad analizzare tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Psg Manchester City.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo uno sguardo anche al pronostico su Psg Manchester City in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Importante annotare che gli ospiti inglesi sembrano favoriti: il segno 2 è infatti quotato a 2,15, mentre si sale poi a 3,15 per il segno 1 in caso di vittoria del Psg e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI POCHETTINO

Nelle probabili formazioni di Psg Manchester City, spicca naturalmente per i padroni di casa l’attacco stellare che è il fiore all’occhiello del modulo 4-3-3 dell’allenatore Mauricio Pochettino. Spazio quindi, come è normale che sia, al tridente composto da Neymar, Mbappè e Di Maria per il Paris Saint Germain, con Icardi e Kean pronti ad entrare dalla panchina a partita in corso. Reparto di ottimo livello anche a centrocampo, dove i tre titolari per i parigini saranno infatti Paredes, Gueye e l’azzurro Verratti, perché naturalmente in serate come queste ci si affida ai titolari. Per quanto riguarda infine la difesa del Psg, il reparto forse meno esaltante della rosa transalpina, ci aspettiamo naturalmente in porta Keylor Navas, davanti a lui la difesa a quattro composta dall’altro azzurro Florenzi come terzino destro, Kehrer e Kimpembe nella coppia centrale ed infine Kurzawa sulla corsia di sinistra.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Discorso molto simile anche in casa inglese, perché pure Pep Guardiola non dovrebbe riservarci sorprese nelle probabili formazioni di Psg Manchester City. Nello speculare modulo 4-3-3 adottato anche dal Manchester City, non va infatti più considerato una sorpresa Foden nei panni del cosiddetto ‘falso nove’, al centro del tridente d’attacco dei Citizens che sarà poi completato da Bernardo Silva e Mahrez in qualità di ali. In mezzo avremo l’eccellente centrocampo a tre composto da Rodri come perno centrale con le due mezzali Gundogan e De Bruyne ai suoi fianchi, altro punto di forza del Manchester City. Infine, nella difesa degli ospiti inglesi, avremo tra i pali Ederson e davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Walker terzino destro, i due centrali Ruben Dias e Laporte ed infine Cancelo sulla fascia sinistra, anche in questo caso dunque senza novità di spicco.

IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. All. Guardiola.



