Probabili formazioni Psg Real Madrid: le scelte di Luis Enrique e Xabi Alonso nella super semifinale del Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID: QUANTE STELLE NEL NEW JERSEY!

Sicuramente le probabili formazioni Psg Real Madrid ci presentano una parata di stelle per la partita che alle ore 21:00 di mercoledì 9 luglio si gioca per la semifinale del Mondiale per Club 2025: il MetLife Stadium di East Rutherford è pronto ad accogliere i tanti campioni che cercheranno l’accesso alla finale.

Abbiamo visto fin da subito un Psg schierato con gli uomini migliori, al netto delle assenze: Luis Enrique sa di poter centrare un record per titoli vinti nell’anno solare e ci prova, intanto la sua squadra ha eliminato anche il Bayern Monaco ed è la chiara favorita per vincere il Mondiale per Club 2025.

Nelle partite secche però non bisogna mai scommettere contro il Real Madrid: Xabi Alonso sembra aver già preso possesso della corazzata, ha sperimentato anche per necessità ma ha trovato protagonisti inattesi lungo la strada, Gonzalo Garcia ha segnato anche contro il Borussia Dortmund e adesso toglierlo dal campo è davvero difficile, anche se alle sue spalle scalpita un grande ex.

È dunque con grande interesse e curiosità che ci approcciamo alle probabili formazioni Psg Real Madrid, provando a capire chi potrebbe iniziare questa favolosa semifinale al Mondiale per Club 2025.

QUOTE E PRONOSTICO PSG REAL MADRID

Sulle probabili formazioni Psg Real Madrid abbiamo anche un parere che viene proposto dall’agenzia Sisal, secondo la quale i transalpini partono con un lieve vantaggio: vale 2,35 volte la posta in palio il segno 1 per la loro vittoria, contro la quota sul successo del Real Madrid (segno 2) che è stata posta a 2,90 volte la vostra giocata. Con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, il vostro guadagno con questo bookmaker equivarrebbe a 3,60 volte la somma che avrete messo sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID

DUBBIO DEMBÉLÉ PER LUIS ENRIQUE

Si parte da un dato per quanto riguarda i parigini nelle probabili formazioni Psg Real Madrid: Luis Enrique deve rinunciare a Pacho e Lucas Hernandez, quest’ultimo sarebbe comunque entrato dalla panchina mentre il centrale sarebbe stato titolare, e verrà sostituito da Beraldo che dunque prenderà posto insieme a Marquinhos al centro della difesa, con Gigio Donnarumma ovviamente tra i pali. A presidiare le corsie laterali ci sono i soliti noti: Hakimi, altro ex della sfida, gioca a destra mentre Nuno Mendes è sicuro di avere il posto sull’altra fascia.

Il centrocampo non si tocca, anche perché è uno dei grandi segreti del Psg: Vitinha illumina con le sue geometrie, Fabian Ruiz e Joao Neves si buttano negli spazi ma fanno anche tantissimo lavoro sporco, coprendo idealmente le iniziative del tridente offensivo. Qui il dubbio è Ousmane Dembélé, tornato a disposizione e anche in gol nei quarti: con lui titolare starebbe fuori Barcola, perché Doué andrebbe a destra e si ricomporrebbe così il reparto della finale di Champions League, visto che Kvaratskhelia sembra non essere in discussione sulla corsia mancina.

XABI ALONSO CON MBAPPÉ?

Anche Xabi Alonso ha uno squalificato nelle probabili formazioni Psg Real Madrid, e si tratta di Huijsen: altro titolare che si è già preso la maglia nella corazzata spagnola, ci sarà Raul Asencio a fare coppia con Rudiger in una difesa nella quale Courtois è ovviamente il portiere mentre Fran Garcia sarà impiegato ancora una volta a sinistra, ricordando il suo gol nei quarti di finale contro il Borussia Dortmund. A destra ecco invece Alexander-Arnold, aspettando il ritorno di Carvajal e degli altri infortunati Xabi Alonso sembra aver impostato il Real Madrid con il 4-3-1-2.

A centrocampo allora si torna a giocare a tre: il vertice basso è rappresentato da Tchouaméni che deve vincere la concorrenza di Dani Ceballos, Modric partirà ancora dalla panchina in attesa dell’ovazione e le due mezzali saranno Arda Guler, che con il nuovo corso potrebbe finalmente essere protagonista, e naturalmente Federico Valverde. Davanti si apre qualche punto di domanda: Mbappé vuole esserci contro la sua ex squadra, ha superato la gastroenterite ma Gonzalo Garcia sta vivendo un periodo di forma straordinaria. Ecco allora la suggestione di tenere inizialmente in panchina Vinicius Junior, ma vedremo se sarà davvero così.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL MADRID: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, R. Asencio, Fran Garcia; Arda Guler, Tchouaméni. F. Valverde; Ju. Bellingham; Gonzalo Garcia, Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso