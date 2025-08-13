Probabili formazioni Psg Tottenham: le scelte di Luis Enrique e Frank per la Supercoppa Europea 2025, che si gioca mercoledì 13 agosto.

PROBABILI FORMAZIONI PSG TOTTENHAM: LE SCELTE PER LA SUPERCOPPA EUROPEA 2025!

Dobbiamo studiare le probabili formazioni Psg Tottenham perché si sta avvicinando il momento, che sarà dalle ore 21:00 di mercoledì 13 agosto, in cui sarà assegnata la Supercoppa Europea 2025: una sfida inedita al Bluenergy Stadium di Udine, tra le vincitrici delle due principali competizioni Uefa.

Del Psg si è detto tantissimo, più che giustamente: una squadra che nel momento più importante è diventata dominante fino a rifilare un 5-0 all’Inter nella finale di Champions League, raggiungendo anche l’ultimo atto del Mondiale per Club ma qui perdendolo contro il Chelsea.

Il Tottenham invece è stato un paradosso: allo stesso modo del Manchester United ha disputato una Premier League francamente orribile e a ridosso della zona retrocessione, ma è arrivato in finale di Europa League ed è riuscito a mettere il trofeo in bacheca.

Poi sono arrivati gli addii di Ange Postecoglu e Son Heung-Min; sicuramente due brutte botte e allora vedremo come gli Spurs le assorbiranno, adesso però spazio alle scelte di campo nell’analisi delle probabili formazioni Psg Tottenham per capire chi potrebbe essere a iniziare la Supercoppa Europea 2025.

QUOTE E PRONOSTICO PSG TOTTENHAM

Le quote Snai ci vengono in aiuto per un pronostico su Psg Tottenham, con le probabili formazioni della Supercoppa Europea 2025 leggiamo che il segno 1 per la vittoria dei transalpini vale 1,45 volte quanto avrete messo sul piatto, contro addirittura il 6,60 che accompagna il segno 2 a regolare il successo del Tottenham. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,60 volte quello che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI PSG TOTTENHAM

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Squadra che vince non si cambia, a parte il portiere: nelle probabili formazioni Psg Tottenham, come già annunciato dalla società, il titolare tra i pali sarà il nuovo arrivato Chevalier e questo ovviamente apre tante domande sul futuro di Gigio Donnarumma, nemmeno convocato per la Supercoppa Europea 2025. Per il resto il Psg dovrebbe presentarsi con gli stessi effettivi che hanno vinto la Champions League, a cominciare da Pacho e Marquinhos che formeranno la coppia centrale in difesa e passando poi da Hakimi, “vittima” di un contenzioso con la società circa le dichiarazioni sul Pallone d’Oro, e Nuno Mendes che saranno i terzini.

A centrocampo Vitinha è pronto ancora una volta a prendere in mano le chiavi della squadra; Joao Neves, espulso nella finale del Mondiale per Club, è squalificato: Mayulu parte favorito su Zaire-Emery, poi ovviamente avremo Fabian Ruiz. Poche novità anche per quanto riguarda il tridente offensivo: Doué, esploso nella seconda parte della passata stagione, rimane favorito a destra in luogo di Barcola, mentre a sinistra Kvaratskhelia è titolare indiscusso da quando è arrivato sotto la Torre Eiffel. Al centro c’è Ousmane Dembélé: a proposito di Pallone d’Oro, oggi forse è lui il principale candidato al premio di France Football.

LA PRIMA UFFICIALE DI FRANK

Per Thomas Frank le probabili formazioni Psg Tottenham rappresentano la prima occasione di schierare gli Spurs in un contesto ufficiale: terminata l’era di Son, con Maddison gravemente infortunato e Dragusin ancora ai box, l’allenatore danese potrebbe proporre un 4-3-3 in continuità con il passato recente. In porta ovviamente ci aspettiamo Vicario, davanti a lui Cristian Romero e Van de Ven rappresentano ancora le certezze della squadra londinese e sugli esterni spicca Udogie che dall’Udinese si è lanciato in nazionale e in Premier League, con Pedro Porro che invece opererà a destra.

Abbiamo poi un centrocampo impreziosito dall’arrivo di Palhinha, che dovrebbe avere in mano le redini; a questo punto Bissouma scala sulla mezzala e a completare il reparto potrebbe essere Bentancur, che torna in Italia dopo i trascorsi alla Juventus. Davanti sarebbe da capire chi tra Kudus, nuovo arrivato, e Brennan Johnson giocherà a destra; ad ogni buon conto entrambi potrebbero essere titolari in Supercoppa Europea, da valutare invece la posizione della prima punta perché Solanke appare in vantaggio, ma Tel non è battuto in partenza e sicuramente se la gioca.

PROBABILI FORMAZIONI PSG TOTTENHAM: IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, C. Romero, Udogie; Bissouma, Palhinha, Bentancur; B. Johnson, Solanke, Kudus. Allenatore: Thomas Frank