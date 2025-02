PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN JUVENTUS: LE MOSSE PER IL RITORNO

Le mosse di Peter Bosz e Thiago Motta sono adesso al centro della nostra attenzione, perché parliamo delle probabili formazioni PSV Eindhoven Juventus, la partita di ritorno dei playoff di Champions League di questa sera in Olanda. Il morale in casa bianconera è finalmente alto, dopo la vittoria nel match d’andata è arrivato anche il successo in campionato contro l’Inter, però naturalmente adesso è un test molto significativo perché dal match di questa sera dipenderà molto, pensando anche all’aspetto economico che deriva dal superamento di ogni turno in Champions League.

Qui però consideriamo l’aspetto più strettamente calcistico e allora possiamo osservare che l’inserimento dei nuovi acquisti di gennaio sta funzionando e anche stasera dovremmo vederne ben tre in campo fin dal primo minuto. Attenzione però agli olandesi, che settimana scorsa hanno sfiorato il pareggio a Torino, arrendendosi solo nei minuti finali, per cui l’esito del playoff non è affatto scontato: un motivo in più per leggere con tutta l’attenzione possibile le notizie che arrivano dalle probabili formazioni PSV Eindhoven Juventus…

COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO?

Prima uno sguardo alle quote stai per il pronostico su PSV Eindhoven Juventus: gli olandesi sono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, ma è simile il valore di 2,90 proposto sul segno 2. L’ipotesi più succulenta sarebbe quindi legata al pareggio, che è indicato a quota 3,60.

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN JUVENTUS

PERISIC STELLA DEL 4-3-3 DI BOSZ

Nel 4-3-3 di Peter Bosz per le probabili formazioni PSV Eindhoven Juventus dobbiamo sottolineare che gli olandesi hanno cinque giocatori indisponibili e questo ridurrà dunque la possibilità di scelta dell’allenatore. In porta Benítez; davanti a lui ci aspettiamo Ledezma, Flamingo, Obispo e Mauro Júnior in difesa; a centrocampo Veerman, Til come perno centrale e l’ex Bologna Schouten sul settore di centro-sinistra; a proposito di volti noti nel calcio italiano, Perisic ha già fatto male con il gol all’andata e ci proverò anche stavolta, agendo l’ex Inter ai fianchi del centravanti De Jong e di Lang, che sarà l’ala dall’altra parte.

TRE NUOVI ACQUISTI TITOLARI PER MOTTA

Modulo 4-2-3-1 invece per Thiago Motta nelle probabili formazioni PSV Eindhoven Juventus, abbiamo accennato agli acquisti di gennaio e ben due saranno titolari in difesa, perché davanti a Di Gregorio con Weah a destra e Gatti troveremo Veiga e Kelly, che è rimasto in panchina con l’Inter; in mediana invece al fianco del regista Locatelli dovremmo trovare Koopmeiners, che sembra destinato quindi ad arretrare di qualche metro perché il trequartista centrale è ormai McKennie, con le ali che potrebbero essere González e Yıldız, ma naturalmente c’è la candidatura pure di Conceiçao, già match-winner domenica sera; infine il centravanti è ormai Kolo Muani.

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN JUVENTUS: IL TABELLINO

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Til, Schouten; Perišić, De Jong, Lang. All. Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; González, McKennie, Yıldız; Kolo Muani. All. Thiago Motta.