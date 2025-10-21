Probabili formazioni Psv Eindhoven Napoli, quote e notizie su moduli e titolari per la partita della Champions League (oggi martedì 21 ottobre)

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN NAPOLI: LE MOPSSE DI CONTE IN OLANDA

La Champions League torna protagonista e oggi, martedì 21 ottobre 2025, dobbiamo parlare delle mosse di Antonio Conte e del suo collega Peter Bosz per le probabili formazioni Psv Eindhoven Napoli, partita valida per la terza giornata della fase campionato fra due squadre che hanno entrambe cominciato male per poi trovare un sorriso nel secondo turno.

Probabili formazioni Union SG Inter/ Quote: Bonny con Pio Esposito? (Champions League, oggi 21 ottobre 2025)

Il Napoli sembra faticare un po’ nell’impatto con il doppio impegno che non aveva l’anno scorso, soprattutto quando gioca in trasferta, dove ha perso nelle ultime tre partite compresa la sconfitta di sabato scorso a Torino. Il bilancio complessivo resta comunque buono, ma si è già capito che ci sarà tanto da lottare e sarebbe fondamentale tornare a fare bene prima del big-match contro l’Inter di sabato al Maradona.

DIRETTA/ Torino Napoli (risultato finale 1-0): decide l'ex Simeone (Serie A, 18 ottobre 2025)

Guai però a pensare al campionato almeno fino a questa sera, adesso il Napoli deve avere in mente solamente la Champions League: alla sconfitta al debutto sul campo del Manchester City ha fatto seguito la vittoria casalinga contro lo Sporting Lisbona, potremmo dire che finora sia stata rispettata la tabella di marcia, ma ora è tempo di tornare a fare bene anche lontano da Napoli.

Si diceva che pure il Psv Eindhoven era partito male e poi ha trovato un sorriso nella seconda giornata: per gli olandesi era stato un vero e proprio flop la sconfitta casalinga contro l’Union SG, ecco poi invece un buon pareggio sul campo del Bayer Leverkusen ma adesso dal punto di vista olandese sarebbe fondamentale cogliere una vittoria. Tutto questo è da considerare parlando ora delle probabili formazioni Psv Eindhoven Napoli…

Diretta/ Inter Napoli Primavera (risultato finale 3-0): è un trionfo nerazzurro! (18 ottobre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Parlando anche del pronostico, le quote Snai ci dicono che Psv Eindhoven Napoli vedrà i partenopei favoriti, con il segno 2 indicato a 2,20. Il match è comunque potenzialmente equilibrato: una vittoria olandese è indicata a quota 3,10 mentre il pareggio varrebbe un po’ di più, toccando quota 3,60.

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN NAPOLI

IL 4-3-3 DI BOSZ

Peter Bosz dovrebbe scegliere il modulo per eccellenza del calcio olandese, cioè il 4-3-3, nelle probabili formazioni Psv Eindhoven Napoli. Passando a presentare i possibili titolari, ecco il portiere Kovar e la difesa a quattro con Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo e Mauro Junior. Non mancheranno volti noti anche in Italia: a centrocampo infatti tra Veerman e Saibari il perno sarà l’ex Bologna Schouten, mentre come ala nel tridente d’attacco ecco l’ex interista Perisic, con la prima punta Man che è un ex del Parma e Til.

SCELTE DELICATE PER CONTE

Per Antonio Conte qualche giocatore non è al top e allora bisogna calcolare tutto per bene, magari pensando anche all’Inter: certo è il modulo, cioè l’ormai consueto 4-1-4-1 nelle probabili formazioni Psv Eindhoven Napoli. Ci aspettiamo ancora Milinkovic-Savic titolare in porta; tra i difensori ecco capitan Di Lorenzo terzino destro, Beukema con il ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus come centrali e Spinazzola a sinistra; Gilmour agirà in cabina di regia alle spalle di Politano, Anguissa, De Bruyne e sulla sinistra Elmas, favorito sull’ex Noa Lang; infine Lucca dovrebbe essere ancora il centravanti del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI PSV EINDHOVEN NAPOLI: IL TABELLINO

PSV (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Elmas; Lucca. All. Conte.