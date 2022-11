Probabili formazioni Qatar Ecuador/ Quote, giocherà Enner Valencia? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI QATAR ECUADOR: CHI GIOCA A AL KHOR?

Finalmente con le probabili formazioni di Qatar Ecuador siamo ad un passo dalla prima partita dei Mondiali 2022: allo stadio Al-Bayt di Al Khor si gioca alle ore 17:00 (italiane) di domenica 20 novembre, per la partita inaugurale è in campo la nazione ospitante che gioca anche il suo primo, storico match in una fase finale di Coppa del Mondo. Vincitore della Coppa d’Asia tre anni fa, il Qatar spera ovviamente in un grande risultato che sarebbe la qualificazione agli ottavi, ma naturalmente in un girone che comprende anche Olanda e Senegal l’obiettivo potrebbe facilmente sfuggire di mano, anche perché parliamo di un gruppo non troppo competitivo.

Spera invece l’Ecuador, che non è al primo Mondiale e dunque ha esperienza; la Tricolor resta una nazionale che potremmo definire ostica, certamente anche qui stiamo parlando di un ottavo parecchio difficile come traguardo ma che alla fine potrebbe anche arrivare, soprattutto dipenderà dalla competitività dei Leoni della Teranga. Tra poco saremo in campo per questa partita inaugurale, e allora dobbiamo prenderci il nostro consueto tempo: iniziamo a fare una scelta di quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due CT qui allo stadio Al-Bayt, leggendo insieme le probabili formazioni di Qatar Ecuador.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Qatar Ecuador, partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 3,35 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,05 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo dell’Ecuador abbiamo un valore che ammonta a 2,35 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR ECUADOR

GLI 11 DI SANCHEZ BAS

È difficile scoprire in che modo Felix Sanchez Bas possa schierare i suoi per Qatar Ecuador, ma certamente possiamo ipotizzarlo: secondo le uscite recenti il modulo dovrebbe essere un 5-3-2 con due terzini che comunque possono spingere, certamente più a destra con Pedro Miguel che a sinistra con Hassan. In porta avremo Al Sheeb, davanti a lui i tre centrali potrebbero essere Al Rawi, Salman e Khoukhi; poi un centrocampo nel quale di fatto Hatem e Boudiaf rappresentano la cerniera di protezione della difesa, potrebbe avere maggiore libertà di movimenti Ali Asad che, in fase di possesso, sarebbe una sorta di trequartista che con l’avanzamento dei due laterali bassi andrebbe a creare un 3-4-1-2. Ad ogni modo a formare la coppia offensiva del Qatar, per questa prima storica partita ai Mondiali, potrebbero essere Almoez Ali, che è un po’ la stella di questa nazionale, e Ahmed Alaa con Al Hadhrami e Afif che sono le prime alternative del Commissario Tecnico.

LE SCELTE DI ALFARO

Gustavo Alfaro si dispone con un 4-3-3 per Qatar Ecuador. In porta ci sarà Alexander Dominguez, davanti a lui i due centrali dovrebbero essere Hincapié, che gioca nel Bayer Leverkusen, e Arreaga con i terzini che ovviamente saranno Diego Palacios sulla destra ed Estupiñan, protagonista in Premier League con il Brighton, sul versante opposto. Avremo poi un centrocampo nel quale Jhegson Mendez sarà il frangiflutti o il classico volano del calcio sudamericano; ai suoi lati in qualità di mezzali i favoriti sono Cifuentes e Moisés Caicedo (anche lui del Brighton), ma attenzione anche alla candidatura di Alan Franco. Poi il tridente offensivo, nel quale ancora una volta il veterano Enner Valencia dovrebbe recitare la parte del protagonista: l’attaccante che oggi gioca nel Fenerbahçe dovrebbe essere la prima punta con vantaggio su Estrada, Angel Mena e Romario Ibarra dovrebbero alzare la loro posizione per giocare come esterni.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR ECUADOR: IL TABELLINO

QATAR (5-3-2): Al Sheeb; Pedro Miguel, Al Rawi, Salman, Khoukhi, Hassan; Hatem, Asad, Boudiaf; Ahmed Alaa, Almoez Ali. Allenatore: Felix Sanchez Bas

ECUADOR (4-3-3): A. Dominguez; D. Palacios, Hincapié, Arreaga, Estupiñan; Cifuentes, J. Mendez, M. Caicedo; Mena, E. Valencia, Ibarra. Allenatore: Gustavo Alfaro











