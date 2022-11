Probabili formazioni Qatar Senegal/ Quote, Cissé pensa a Bamba Dieng (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI QATAR SENEGAL: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Qatar Senegal ci conducono a parlare della partita che, allo stadio Al Thumami di Doha alle ore 14:00 di venerdì 25 novembre, si gioca per la seconda giornata del gruppo A ai Mondiali 2022. La nazionale padrona di casa è entrata dalla parte sbagliata della storia: prima squadra ospitante di sempre a perdere all’esordio in Coppa del Mondo, lo 0-2 che ha subito dall’Ecuador ha posto parecchi dubbi sulla competitività di un gruppo che sapeva come gli ottavi sarebbero stati lontani, ma che comunque sperava in una prima assoluta decisamente migliore.

Nella sua prima partita ha perso 2-0 anche il Senegal, battuto nel finale dall’Olanda: la resistenza dei Leoni della Teranga c’è stata, in generale una nazionale che può andare avanti ma che ha anche mostrato come senza Sadio Mané le cose siano tremendamente più complicate. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, proviamo a valutare in che modo i due CT potrebbero schierare le loro nazionali per questa partita delicatissima, leggendo insieme le probabili formazioni di Qatar Senegal.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Qatar Senegal, partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale padrona di casa vi permetterebbe di guadagnare 6,00 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,70 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Leoni della Teranga, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,60 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR SENEGAL

LE SCELTE DI SANCHEZ BAS

Qatar Senegal è la partita che i padroni di casa devono vincere per continuare a sperare: per questo motivo Félix Sanchez Bas potrebbe confermare tutti gli interpreti del 5-3-2 con cui si è affrontato l’esordio. È chiaramente una supposizione, ma vogliamo comunque puntare su Al Rawi, Khoukhi e Abdelkarim Hassan come centrali a protezione del portiere Al Sheeb, e due terzini che ancora una volta sarebbero Pedro Miguel a destra e Ahmed a sinistra. In mezzo al campo ecco Hatem e Boudiaf; con loro ci sarebbe Al Haydos, che di fatto è il giocatore che si stacca dalla zona mediana per andare a dare man forte agli attaccanti. Con una soluzione di maggior contenimento, ma anche proprietà di palleggio dal basso, potrebbe essere impiegato Waad; per quanto riguarda i due giocatori offensivi, Afif e Almoez Ali restano in netto vantaggio sulla concorrenza, rappresentata soprattutto da Mohammed Muntari che è subentrato nella partita contro l’Ecuador.

GLI 11 DI CISSÉ

In Qatar Senegal Aliou Cissé dovrebbe rinunciare a Kouyaté, uscito infortunato contro l’Olanda: spazio allora a Pape Gueye che farebbe coppia con Nempalys Mendy al centro del campo, mentre l’omonimo Idrissa Gueye sembra pronto a fare un passo avanti e agire sulla trequarti in quello che sarebbe un 4-2-1-3. Altre scelte sono da valutare: per esempio Abdou Diallo si gioca il posto con Ballo-Touré come terzino sinistro ma appare comunque favorito, a destra ci sarà Sabaly con Koulibaly e Abou Cissé nuovamente centrali a protezione di Edouard Mendy, che deve riscattare la brutta prova all’esordio in questi Mondiali 2022. Spazio poi al tridente offensivo: qui a giocarsi la maglia è soprattutto Bamba Dieng, che potrebbe lasciare in panchina uno dei due esterni (eventualmente il candidato è Diatta, con Ismaila Sarr che invece dovrebbe essere confermato) ma magari anche prendere il posto di Boulaye Dia e dunque agire come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR SENEGAL: IL TABELLINO

QATAR (5-3-2): Al Sheeb; Pedro Miguel, Al Rawi, Khoukhi, A. Hassan; Hatem, Al Haydos, Boudiaf; Afif, Almoez Ali. Allenatore: Félix Sanchez Bas

SENEGAL (4-2-1-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Ab. Cissé, A. Diallo; P. Gueye, N. Mendy; I. Gueye; B. Dieng, Dia, I. Sarr. Allenatore: Aliou Cissé











