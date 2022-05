Probabili formazioni Rangers Lipsia/ Diretta tv: Tedesco ritrova Orban e Kampl

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS LIPSIA: CHI GIOCA AD IBROX?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Rangers Lipsia, alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League 2021-2022: si gioca giovedì 5 maggio alle ore 21:00, siamo ad Ibrox e a Glasgow si riparte da una situazione che tutto sommato possiamo considerare in equilibrio. All’andata infatti il Lipsia ha vinto 1-0, grazie al bellissimo gol segnato nel finale da Angeliño: ai Rangers basta replicare un successo con un gol di scarto per portare la partita ai supplementari, ovviamente il pareggio porterebbe i tedeschi alla prima finale europea della loro storia.

Sarà dunque molto interessante scoprire quello che succederà nella partita di Ibrox; mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera, possiamo fare un rapido focus sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare per la semifinale di ritorno, e valutare soprattutto se ci sarà qualche cambiamento rispetto agli undici che una settimana fa si sono incrociati alla Red Bull Arena (ma anche alle altre partite di Europa League). Iniziamo allora, senza indugiare oltre, il nostro viaggio attraverso una lettura più approfondita delle probabili formazioni di Rangers Lipsia.

DIRETTA RANGERS LIPSIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rangers Lipsia dovrebbe essere disponibile soltanto sui canali della televisione satellitare, quelli che però sono riservati ai soli abbonati al pacchetto Calcio che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. La mobilità è un’opzione che riguarda anche i clienti della piattaforma DAZN, perché sarà anche questo broadcaster a fornire il match e dunque, in questo caso, potrete utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS LIPSIA

LE SCELTE DI VAN BRONCKHORST

Tutto sommato Giovanni Van Bronckhorst potrebbe confermare il rombo di centrocampo con cui ha giocato l’andata, in termini di giocatori in campo: secondo questa ipotesi avremmo dunque una difesa con Goldson e Bassey schierati a protezione di McGregor (qui l’alternativa è Balogun) mentre Tavernier e Barisic correranno sicuramente sulle corsie laterali. A centrocampo dovrebbe rientrare Steven Davis, che giocherà su una delle due mezzali (l’altra sarà occupata dal finlandese Glen Kamara) con Lundstram che invece si occuperà di fare il riferimento per tutti, agendo di fatto come playmaker. Da capire poi chi sarà il trequartista: tra Lowry e Aribo (quest’ultimo titolare all’andata) è ballottaggio serrato, così anche tra Sakala e Scott Wright per la maglia di attaccante che dovrà supportare Kent, quasi sicuro del posto. Attenzione comunque ad Amad Diallo, che potrebbe essere la carta per sparigliare il tavolo…

GLI 11 DI TEDESCO

Le probabili formazioni di Rangers Lipsia dal lato tedesco ci consegnano invece delle novità: Domenico Tedesco ritrova infatti Orban, Simakan e Kampl che erano squalificati all’andata. Come cambia dunque la squadra della Red Bull? In difesa l’ungherese dovrebbe prendere il posto di Halstenberg e affiancare Gvardiol e Klostermann, formando così la consueta linea a tre che si piazza a protezione del portiere Gulacsi. Sulle corsie laterali pochi dubbi: Henrichs a destra e Angeliño a sinistra, l’alternativa per il tedesco potrebbe essere Mukiele che però rappresenta una soluzione più offensiva, e dunque eventualmente da provare a partita in corso. In mezzo, Kampl si riprende la maglia e dunque anche qui Tedesco dovrebbe ritrovare l’assetto originale, con Laimer confermato e Forsberg che ancora una volta andrà in panchina; Dani Olmo giocherà evidentemente come battitore libero tra centrocampo e attacco, supportando l’azione dei due uomini di riferimento in termini offensivi che dovrebbero essere Nkunku e Andrè Silva a meno che uno dei due (all’andata è stato il portoghese) lasci nuovamente spazio a Szoboszlai.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI RANGERS LIPSIA

RANGERS (4-3-1-2): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; S. Davis, Lundstram, G. Kamara; Aribo; Kent, Sakala. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Gvardiol, Orban, Klostermann; Henrichs, Laimer, Kampl, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. Allenatore: Domenico Tedesco











