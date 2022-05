Probabili formazioni Rangers Lipsia/ Quote, Szoboszlai cerca una maglia davanti

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS LIPSIA: CHI GIOCA AD IBROX?

Leggiamo le probabili formazioni di Rangers Lipsia: mancano poche ore alla partita di Ibrox, che alle 21:00 di giovedì 5 maggio vale come semifinale di ritorno in Europa League 2021-2022. Una settimana fa il Lipsia ha vinto quasi all’ultimo respiro, un 1-0 che lo pone in vantaggio nel doppio confronto: vicina alla prima finale europea della sua storia, la squadra dell’universo Red Bull sa però che una qualunque sconfitta prolungherebbe l’attesa (supplementari ed eventuali rigori) o sancirebbe l’eliminazione (con due o più gol di scarto) e dunque non può giocare con il fuoco.

Questo anche perché i Rangers Glasgow sono squadra vera: lo hanno dimostrato per tutto il percorso dell’Europa League e in particolare nella fase ad eliminazione diretta, andando a vincere sul campo del Borussia Dortmund e tenendo botta contro una squadra esperta come il Braga. Quali saranno le scelte operate dai due allenatori per la semifinale di ritorno? Scopriamolo insieme, nelle ore che precedono la partita di Ibrox facciamo una rapida incursione nei titolari potenziali in campo leggendo insieme le probabili formazioni di Rangers Lipsia.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quali sono le quote che l’agenzia Snai ha fornito per tracciare il pronostico su Rangers Lipsia. Secondo questo bookmaker, nella semifinale di ritorno di Europa League la squadra favorita è quella ospite: il segno 2 per la sua vittoria vale infatti 1,95 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che identifica l’ipotesi del successo dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,60 volte la puntata. Arriviamo poi ad un valore equivalente a 3,65 volte l’importo investito sul segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS LIPSIA

LE SCELTE DI VAN BRONCKHORST

Qualche dubbio per Giovanni Van Bronckhorst nelle probabili formazioni di Rangers Lipsia: tecnicamente non in difesa, dove certamente Balogun è un’alternativa per la zona centrale ma parte alle spalle di Goldson e Bassey (che giocheranno dunque davanti al portiere McGregor) mentre sugli esterni appare scontata la presenza di Tavernier e Barisic. A centrocampo però abbiamo già un ballottaggio, perché Jack si gioca la maglia con Steven Davis che questa volta, vista l’importanza della posta in palio, potrebbe essere titolare come non lo era stato alla Red Bull Arena, e dunque fare la mezzala al fianco di Lundstram – il playmaker basso – con Glen Kamara che dovrebbe avere la maglia sull’altro versante del campo. Abbiamo poi un altro testa a testa sulla trequarti, ma qui verosimilmente Aribo è favorito sul giovane Lowry; attenzione però alla possibilità che Van Bronckhorst voglia utilizzare il tridente, perché in questo caso sarebbe di gran lunga utile la velocità di Amad Diallo che agirebbe da esterno sinistro, con Kent a destra e Sakala in vantaggio su Scott Wright per il posto da centravanti.

GLI 11 DI TEDESCO

Domenico Tedesco può formulare le probabili formazioni di Rangers Lipsia con i tre giocatori che all’andata erano squalificati: Orban occuperà nuovamente un posto nella difesa a tre che dovrebbe essere completata da Gvardiol e Klostermann, Simakan a questo punto si accomoderà in panchina mentre sarà quasi certamente titolare Kampl, in mediana. Gulacsi sarà il portiere, Henrichs rimane in vantaggio su Mukiele per la fascia destra mentre sulla corsia mancina nessun dubbio circa la maglia per Angeliño, matchwinner della partita di andata. A fare reparto con Kampl nel settore nevralgico sarà Laimer, che è favorito sia su Forsberg (destinato ad essere nuovamente il guastatore a partita in corso) che su Szoboszlai; quest’ultimo a dirla tutta porterebbe il Lipsia ad avere un assetto tattico molto più offensivo, visto che nell’ultima di Bundesliga ha giocato come attaccante al fianco di Nkunku. Questa sera invece il titolare insieme al francese dovrebbe essere André Silva; Szoboszlai eventualmente potrebbe fare il trequartista, ma è chiaro che il giocatore più indicato per agire tra le linee resti Dani Olmo.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI RANGERS LIPSIA

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; S. Davis, Lundstram, G. Kamara; Kent, Sakala, A. Diallo. Allenatore: Giovanni Van Bronkchorst

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Gvardiol, Orban, Klostermann; Henrichs, Laimer, Kampl, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. Allenatore: Domenico Tedesco











