Probabili formazioni Rangers Napoli/ Diretta tv: Simeone guida l’attacco azzurro

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS NAPOLI: CHI GIOCA AD IBROX?

Con le probabili formazioni di Rangers Napoli ci introduciamo idealmente alla partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 14 settembre: siamo ad Ibrox, per la seconda giornata del gruppo A di Champions League 2022-2023. Il match si sarebbe dovuto disputare questa sera, ma è stato posticipato a causa della morte della Regina Elisabetta che, trovandosi ancora in Scozia, impedisce il regolare svolgimento di una partita che potrebbe lanciare il Napoli al primo posto e sempre più vicino agli ottavi, dopo aver demolito il Liverpool al Diego Armando Maradona con una prestazione straordinaria.

I Rangers invece quattro gol li hanno incassati, in casa dell’Ajax: un esordio europeo davvero pessimo per la finalista dell’ultima Europa League, e la competitività del girone non lascia presagire nulla di buono per gli scozzesi che nel fine settimana non hanno giocato, sempre per il lutto che ha colpito la Gran Bretagna. Aspettando ora che arrivi mercoledì sera, proviamo a fare il quadro della situazione circa le scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, dando il consueto sguardo più ravvicinato alle probabili formazioni di Rangers Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS NAPOLI

I DUBBI DI VAN BRONCKHORST

Giovanni Van Bronckhorst sceglierà il 4-2-3-1 per Rangers Napoli, ma deve ancora valutare le scelte sui singoli: in porta ci sarà McLaughlin, davanti a lui i due centrali dovrebbero essere Sands e Goldson con Tavernier naturalmente schierato da terzino destro, e Barisic che si prenderà la maglia sull’altro versante. Potrebbe essere invariato anche il centrocampo: ci prova Ryan Jack ma i due favoriti restano Lundstram e Glen Kamara, poi da vedere la trequarti perché qui Scott Wright, che ha giocato titolare ad Amsterdam, può essere rimpiazzato da Matondo che dunque avrebbe il posto come esterno destro alto. Dall’altra parte possibilità per Kent, mentre come prima punta la sensazione è che Morelos, che per infortunio ha saltato le ultime fasi della scorsa Europa League, possa scalzare Colak nelle vesti di prima punta. In posizione centrale sulla trequarti invece dovremmo rivedere Tillman, occhio però al possibile avanzamento del già citato Lundstram.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Squadra che vince non si cambia, e allora Luciano Spalletti per Rangers Napoli si affida ai soliti noti che sono stati autori di un buon avvio di stagione, soprattutto pensando appunto alla straordinaria vittoria contro il Liverpool. In porta va Meret, davanti a lui il sorprendente Kim Min-Jae è già diventato leader di una difesa nella cui zona centrale giocherà come sempre Rrahmani, con Di Lorenzo e Mathias Olivera che potrebbero invece essere i due terzini titolari. A centrocampo come sempre il punto di domanda maggiore riguarda il modulo: dipende chiaramente dalla posizione di Zielinski, che può agire come mezzala oppure alzarsi sulla linea della trequarti, andando così a operare come centrale tra Politano (che è favorito su Lozano) e Kvaratskhelia, diventato subito un intoccabile di questo Napoli. In mediana ci saranno comunque Zambo Anguissa e Lobotka, coppia collaudata; come centravanti, assente Osimhen, la maglia da titolare verrà data a Giovanni Simeone che all’esordio in Champions League è andato subito in gol.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS NAPOLI: IL TABELLINO

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, G. Kamara; Matondo, Tillman, Kent; Morelos. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; G. Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti











