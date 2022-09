Probabili formazioni Rangers Napoli/ Quote: Politano oppure Lozano?

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Rangers Napoli ci accompagnano verso la partita di stasera, valida per la seconda giornata del girone A di Champions League. Si gioca con un giorno di ritardo a Glasgow, dovuto alle esigenze di ordine pubblico dettate dalla morte della regina Elisabetta II, ma questo non fa altro che aumentare l’attesa attorno a un Napoli che nella prima giornata ha impressionato l’Europa, dal momento che gli uomini di Luciano Spalletti hanno travolto il Liverpool con una eccellente prestazione e quattro gol.

Ad Ibrox si potrebbe provare ad ipotecare già la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League, considerando che invece i Rangers Glasgow quattro gol li hanno incassati in casa dell’Ajax: un esordio europeo pessimo per la finalista dell’ultima Europa League, gli scozzesi sono già con l’acqua alla gola in un girone che per loro si annuncia d’altronde davvero difficilissimo. Tutto questo premesso, andiamo adesso ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Rangers Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Rangers Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I partenopei partono favoriti e il segno 2 è di conseguenza quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio per il segno X e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovessero vincere i Rangers.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS NAPOLI

LE MOSSE DI VAN BRONCKHORST

Giovanni Van Bronckhorst si affiderà al modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Rangers Napoli, pur con alcuni ballottaggi ancora da sciogliere in vista del match di stasera: in porta ci sarà McLaughlin, davanti a lui i due centrali dovrebbero essere Sands e Goldson, con Tavernier terzino destro e Barisic titolare sul versante mancino.

In mediana i due favoriti restano Lundstram e Glen Kamara, più dubbi sulla trequarti perché Wright può essere rimpiazzato da Matondo come esterno destro alto. Dall’altra parte possibilità per Kent, in posizione centrale invece dovremmo rivedere Tillman a meno di un avanzamento di Lundstram che libererebbe un posto in mediana, infine come prima punta la sensazione è che Morelos possa scalzare Colak.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Rangers Napoli si affida ai migliori interpreti del buon avvio di stagione, con la perla dell’impresa contro il Liverpool. In porta è confermato Meret, davanti a lui Kim Min-Jae farà coppia (ormai consolidata) con Rrahmani, mentre Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera a sinistra potrebbero essere i due terzini titolari.

A centrocampo il punto di domanda riguarda il modulo: dipende dalla posizione di Zielinski, che può agire come mezzala oppure alzarsi sulla trequarti, andando così a operare tra Politano (che è favorito su Lozano a destra) e Kvaratskhelia, diventato subito un intoccabile di questo Napoli come ala sinistra. In mediana ci saranno Zambo Anguissa e Lobotka; come centravanti, in assenza di Osimhen, la maglia da titolare sarà infine di Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS NAPOLI: IL TABELLINO

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Kamara; Matondo, Tillman, Kent; Morelos. All. Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Simeone. All. Spalletti.











