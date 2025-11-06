Probabili formazioni Rangers Roma: le scelte dei due allenatori verso la partita di Ibrox, per la quarta giornata nel girone di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS ROMA: GASPERINI AD IBROX!

Le probabili formazioni Rangers Roma ci portano a parlare di una partita delicata e complessa per i giallorossi, che giovedì 6 novembre sono ad Ibrox nella quarta giornata del girone di Europa League 2025-2026, in una serata nella quale la vittoria è di fatto l’unico risultato che si possa contemplare.

Questo perché la Roma, che era partita bene con la vittoria di Nizza, ha poi perso due volte all’Olimpico: sanguinosi i rigori sbagliati contro il Lille, male invece l’approccio al match contro il Viktoria Plzen, il risultato è negli zero punti casalinghi laddove si sarebbe dovuto tirare il fendente giusto per avvicinare la qualificazione.

Adesso arriva una serata tosta, se non altro per l’ambiente; la Roma, sconfitta dal Milan in Serie A, gioca in uno stadio sempre molto caldo ma ha il favore del pronostico anche perché i Rangers sono la grande delusione dell’Europa League, ancora inchiodati senza punti dopo tre partite disputate.

Un’occasione da sfruttare per rimettersi in corsa; vedremo se Gian Piero Gasperini, che ha perso anche Dybala, opererà qualche modifica sostanziale nel suo undici di partenza, facciamo anzitutto un’analisi approfondita su quelle che sono le probabili formazioni Ranger Roma per la sfida di Ibrox.

QUOTE E PRONOSTICO RANGERS ROMA

Danno ragione ai giallorossi le quote che la Snai propone, e che leggiamo con le probabili formazioni Rangers Roma: abbiamo infatti il segno 2 per la vittoria dei capitolini che vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,70 volte quanto messo sul tavolo, contro il valore da 4,40 volte la giocata a regolare il segno 1 per il successo degli scozzesi; l’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS ROMA

GLI 11 DI ROHL

Da poco la squadra di Glasgow ha un nuovo allenatore, è Danny Rohl dopo che anche Steven Gerrard ha rifiutato il ritorno ad Ibrox; nelle probabili formazioni Rangers Roma vediamo che il modulo dovrebbe essere un 3-4-2-1 speculare a quello giallorosso, da vedere quanti cambi ci saranno rispetto al ko nell’Old Firm di Coppa di Lega. In porta come sempre va Butland; Djiga, Souttar e Derek Cornelius possono comporre la difesa davanti a lui, naturalmente a destra ci aspettiamo che sia ancora titolare Tavernier che è il capitano e titolare di questa formazione, in mezzo invece ecco Diomandé e Raskin.

A sinistra possibile un avvicendamento: scaldano i motori Gassama e Mike Moore per sostituire Meghoma, il favorito sembrerebbe essere il primo. Poi, ecco la trequarti: Aasgaard, espulso la scorsa domenica, si prende la maglia da titolare e con lui potrebbe agire Danilo, da vedere se lo stesso Moore avanzato o Antman, lui pure adattato rispetto al ruolo naturale di esterno, possano avere una possibilità. Come centravanti ecco Chermiti favorito su Miovski, ma i Rangers in questo momento sono una squadra che segna pochissimo e infatti il maggior realizzatore è il già citato Tavernier, di conseguenza ogni singola scelta può essere in divenire.

LE MOSSE DI GASPERINI

Come già detto Gasperini ha perso Dybala, che si è fatto male calciando il rigore – sbagliato – contro il Milan: a questo punto facile pensare che il centravanti a Glasgow sarà Dovbyk, che era partito molto indietro nelle gerarchie ma pian piano sta recuperando terreno (anche per l’infortunio di Evan Ferguson), per il resto il 3-4-2-1 giallorosso per questa partita di Europa League dovrebbe essere molto simile a quello già visto nelle ultime uscite. In difesa si punta su Hermoso per completare l’assetto classico con Gianluca Mancini e N’Dicka davanti a Svilar: questo significa anche che Zeki Celik verrà avanzato sulla corsia destra.

Wesley è dirottato a sinistra, potendo agilmente giocare anche su questa corsia; in mezzo al campo abbiamo il reparto nel quale Gasperini cambia sempre meno, con la coppia formata da Cristante e Manu Koné che fornisce ampie garanzie. Anche sulla trequarti però, tra infortuni e lista Uefa, non si cambia: fiducia a Lorenzo Pellegrini il cui discorso è molto simile a quello di Dovbyk, ad affiancare l’ex capitano della Roma sarà Matias Soulé che partirà dalla mattonella di destra potendo rientrare sul suo piede favorito.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS ROMA: IL TABELLINO

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Souttar, D. Cornelius; Tavernier, Diomandé, Raskin, Gassama; Aasgaard, Danilo; Chermiti. Allenatore: Danny Rohl

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, G. Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Manu Koné, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini