Probabili formazioni Rapid Vienna Fiorentina, quote e notizie su moduli e titolari per la partita di Conference League, oggi giovedì 23 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI RAPID VIENNA FIORENTINA: TURNOVER CON ATTENZIONE

Le probabili formazioni Rapid Vienna Fiorentina ci accompagnano verso la partita nella capitale austriaca per la seconda giornata di Conference League, l’unica competizione che fino a questo momento abbia regalato sorrisi a Stefano Pioli nel suo complicato ritorno a Firenze, che sta affrontando difficoltà più forti del previsto.

Il superamento del turno dei playoff contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr e poi la vittoria contro i cechi del Sigma Olomouc sono state piccole soddisfazioni nel mare delle delusioni in campionato, tra le colpe della Viola e qualche volta anche un po’ di sfortuna, vedi il rigore inesistente che ha condannato la Fiorentina alla sconfitta contro il Milan.

Adesso però ci si trova in una posizione delicata: in Conference League la Fiorentina ha il dovere di puntare alle prime otto posizioni per evitare i playoff, ma la testa va soprattutto al campionato, anche perché nel giro di pochi giorni incombono gli impegni contro il Bologna e l’Inter, due sfide di cartello.

Tutto questo andrà tenuto in ampia considerazione nelle probabili formazioni Rapid Vienna Fiorentina, sul campo degli austriaci che in verità potrebbero essere un ostacolo non irresistibile, avendo perso al debutto per 4-1 in Polonia sul campo del Lech Poznań, anche se ciò significa che vorranno riscattarsi davanti al proprio pubblico.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante tutto c’è ottimismo per i viola nel pronostico con le quote Snai su Rapid Vienna Fiorentina, infatti il segno 2 è quotato a 2,10 e favorito, mentre il pareggio varrebbe 3,50 volte la posta e potrebbe essere l’ipotesi meno probabile, dato che il segno 1 è invece indicato a 3,25.

PROBABILI FORMAZIONI RAPID VIENNA FIORENTINA

PER STOGER UN’ASSENZA PESANTE

L’allenatore di casa Peter Stöger deve fare i conti con un’assenza pesante in attacco nelle probabili formazioni Rapid Vienna Fiorentina, infatti mancherà il capocannoniere della squadra, Mbuyi, per un problema muscolare. Al centro del tridente ci sarà quindi l’ex Sassuolo Antiste, affiancato da Wurmbrand e Weixelbrand. Il modulo è il 4-3-3 per il Rapid Vienna, per il resto citiamo il portiere Hedl, nella difesa a quattro Bolla, Cvetkovic, Rauk Yao e Horn. In mediana il punto di riferimento è il capitano Seidl, affiancato da Grgic e Amané.

QUANTO TURNOVER PER PIOLI?

Due nomi di spicco d’altronde mancano pure per Stefano Pioli nelle probabili formazioni Rapid Vienna Fiorentina: Kean infatti è stato lasciato a Firenze al pari di Gosens, colpito da una sindrome influenzale. Il modulo sarà il 3-5-2 con De Gea in porta, invece in difesa dovrebbero riposare Pongracic e Ranieri: con Pablo Marì potrebbero quindi giocare Comuzzo e Viti. Sulla sinistra il titolare sarà Parisi, mentre come esterno destro Fortini è favorito su Dodò. In mezzo al campo il perno dovrebbe essere Mandragora, insieme a Ndour e uno tra Fagioli e Sohm, con quest’ultimo forse favorito. Davanti Gudmundsson e Dzeko si giocano infine il posto al fianco di Piccoli.

PROBABILI FORMAZIONI RAPID VIENNA FIORENTINA: IL TABELLINO

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Horn; Seidl, Grgic, Amané; Wurmbrand, Antiste, Weixelbraun. All. Stöger.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Fortini, Sohm, Mandragora, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. All. Pioli.