Probabili formazioni Real Madrid Al Hilal: le scelte di Xabi Alonso e Simone Inzaghi nella partita valida per il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AL HILAL: DUE NUOVE AVVENTURE!

È interessante analizzare le probabili formazioni Real Madrid Al Hilal perché, nella partita valida per la prima giornata nel girone H al Mondiale per Club 2025, si affrontano due squadre che hanno appena cambiato allenatore dopo un bel ciclo: sulla panchina dei blancos siede oggi Xabi Alonso dopo l’addio di Carlo Ancelotti.

Sprint finale a tre per la Scarpa d'Oro/ Mbappé, Salah e Gyokeres i tre possibili vincitori (15 maggio 2025)

Due anni e mezzo straordinari come tecnico del Bayer Leverkusen, lo spagnolo torna ora al Real Madrid dove è stato apprezzatissimo giocatore e avrà il compito di non far rimpiangere il reggiano, che nella sua ultima stagione ha sofferto parecchio ma ha scritto pagine grandiose con questo club.

L’Al Hilal invece si è affidato a Simone Inzaghi, che dopo aver condotto l’Inter alla seconda finale di Champions League ha scelto di voltare pagina: sorprendente la decisione di andare ad allenare in Saudi Pro League, ma chiaramente potrebbe essere una parentesi economicamente vantaggiosa per poi tornare in Europa ed essere ancor più protagonista.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, terremoto Campi Flegrei e Napoli di magnitudo 4.4 gradi

Intanto tocca scoprire le loro prime scelte all’esordio, di conseguenza adesso possiamo prenderci del tempo per andare a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni Real Madrid Al Hilal.

PRONOSTICO E QUOTE REAL MADRID AL HILAL

Quote Snai nettamente a favore dei Blancos per quanto riguarda le probabili formazioni Real Madrid Al Hilal, abbiamo infatti il segno 1 per la vittoria spagnola che vi consentirebbe di guadagnare 1,28 volte quanto messo sul piatto mentre il successo dei sauditi, che viene regolato dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 8,75 volte la vostra giocata, infine ecco il segno X per il pareggio che corrisponde a un guadagno da 5,75 volte la posta in palio sulla partita.

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 4-3): i blaugrana ipotecano la Liga! (11 maggio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID HILAL

L’ESORDIO DI XABI ALONSO

Scelte curiose per Xabi Alonso che al Mondiale per Club 2025 ha convocato anche calciatori che potrebbero non recuperare per la fine del torneo: ad ogni modo, con le probabili formazioni Real Madrid Al Hilal possiamo pensare a un 3-4-2-1 che è il riferimento del tecnico spagnolo, dunque difesa con Rudiger, Raul Asencio e Huijsen che potrebbero essere i centrali a protezione del portiere Lunin, mentre a giocare sulle corsie laterali e dunque a centrocampo si potrebbero alzare il nuovo arrivato Alexander-Arnold, naturalmente a destra, e Fran Garcia che agirebbe a sinistra.

In mezzo invece Tchouaméni dovrebbe avere una maglia da titolare; con lui può giocare Federico Valverde che può ricoprire vari ruoli, poi ecco il reparto avanzato nel quale naturalmente avremo Bellingham in qualità di trequartista con la collaborazione di Vinicius Junior, come prima punta ecco Mbappé. Naturalmente un passaggio al 4-2-3-1 darebbe maggiori opzioni offensive a un Real Madrid da sempre abituato a giocare a quattro dietro, dunque il fatto di aprire alla difesa a tre rimane un’ipotesi che potrebbe poi essere sconfessata dal campo e dal lavoro quotidiano, staremo dunque a vedere…

LA PRIMA DI INZAGHI

Integralista del 3-5-2, anche per le probabili formazioni Real Madrid Al Hilal Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi a questo modulo, ma anche in questo caso restano dei punti di domanda aperti. Il portiere è il marocchino Bono; Kalidou Koulibaly comanda una difesa che dovrebbe essere completata da Khalifah Al Dawsari e Tambakti, i due esterni da valutare la disponibilità di Joao Cancelo che era infortunato ma il portoghese potrebbe comunque agire a destra lasciando a Renan Lodi la corsia mancina, mentre in mezzo avremmo Ruben Neves in compagnia di Nasser Al Dawsari e Sergej Milinkovic-Savic.

Da valutare poi che con questo modulo Inzaghi dovrebbe rinunciare al capitano Salem Al Dawsari, uno dei calciatori più rappresentativi dell’Al Hilal: questo, a meno che decida di ritagliargli un ruolo da attaccante di movimento al fianco di Aleksandar Mitrovic che rimane il riferimento avanzato, il problema per il veterano saudita è che Marcos Leonardo segna tantissimo con questa squadra e dunque dovrebbe avere lui la maglia da titolare in questo esordio al Mondiale per Club 2025, anche se lo scopriremo presto.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AL HILAL: IL TABELLINO

REAL MADRID (3-4-2-1): Lunin; R. Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouaméni, F. Valverde, Fran Garcia; Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso

AL HILAL (3-5-2): Bono; K. Al Dawsari, Koulibaly, Tambakti; Joao Cancelo, Ruben Neves, N. Al Dawsari, S. Milinkovic-Savic, Renan Lodi; A. Mitrovic, Marcos Leonardo. Allenatore: Simone Inzaghi