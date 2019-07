Probabili formazioni Real Madrid Arsenal (ICC)/ Quote, spazio per Jovic e Vinicius?

Studiamo le probabili formazioni di Real Madrid Arsenal, la partita che si gioca alle ore 5:00 della mattina italiana presso il FedEx Field di Landover, nel Maryland: altro impegno di International Champions Cup 2019 per le due squadre, che sono reduci da risultati opposti. I blancos infatti hanno ceduto di schianto ad un Bayern Monaco decisamente più avanti nella preparazione, e dunque deve ancora fare i conti con una squadra da creare e perfezionare agli ordini di Zinedine Zidane. Sta invece in questo percampionato l’Arsenal, che ha già vinto due volte: prima è stato battuto lo stesso Bayern, poi è arrivato il successo netto contro la Fiorentina e dunque i Gunners sperano che questa sia la stagione buona per tornare grandi. Nel frattempo andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco, valutando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Real Madrid Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Real Madrid Arsenal sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria è quella spagnola, eventualità regolata dal segno 1 e che vi permetterebbe di mettere in tasca una cifra pari a 1,95 volte quello che avrete messo sul piatto. Il segno X per il pareggio porta in dote un guadagno di 3,75 volte la somma giocata mentre con il segno 2, per l’affermazione dei Gunners, andreste a guadagnare 3,25 volte la puntata.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ARSENAL

LE SCELTE DI ZIDANE

In Real Madrid Arsenal potrebbe esserci qualche cambio di formazione per entrambi gli allenatori: per esempio Zidane medita di andare a creare un tridente con Rodrygo, Jovic e Vinicius mischiando un po’ le carte, mentre a centrocampo ci sarà verosimilmente riposo per Isco e Modric per vedere all’opera i giovani Kubo e Seoane, che agiranno eventualmente insieme a Kroos unico superstite di quella che dovrebbe poi essere la mediana titolare per la prossima stagione. In difesa a candidarsi per le corsie laterali sono Nacho e Ferland Mendy, ma Carvajal potrebbe comunque essere riproposto sulla corsia destra; in mezzo si va verso la conferma di Varane e Sergio Ramos ma in porta potrebbe e dovrebbe andare Keylor Navas, che probabilmente si alternerà nuovamente con Courtois.

GLI 11 DI EMERY

Come detto cambia anche Unai Emery, che ha già affrontato due partite e per questa torna a mettere i titolari: davanti a Leno vedremo allora una difesa composta da Papastathopoulos, Mustafi e Nacho Monreal con le due corsie esterne che verosimilmente saranno coperte da Maitland-Niles da una parte e Kolasinac dall’altra. In mezzo i candidati sembrano essere Granit Xhaka e Mkhitaryan, se così fosse si tratterebbe di un assetto particolarmente offensivo anche se l’armeno potrebbe scalare sulla corsia laterale lasciando spazio a qualcun altro al fianco del centrocampista svizzero; il tecnico dell’Arsenal potrebbe poi aprire alla soluzione con due punti continuando a sperimentare moduli diversi, dunque Aubameyang e Lacazette possono giocare insieme e fianco a fianco, in questo caso il trequartista resterebbe Ozil.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Kubo, Kroos, Seoane; Rodrygo, Jovic, Vinicius

Allenatore: Zinedine Zidane

ARSENAL (3-4-1-2): Leno; Papastathopoulos, Mustafi, Monreal; Maitland-Niles, Mkhitaryan, G. Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang

Allenatore: Unai Emery



